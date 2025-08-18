Nicuşor Dan, după confirmarea ratingului Fitch: România îşi reafirmă seriozitatea faţă de investitori şi pieţele financiare

18-08-2025 | 13:16
nicusor dan
IMAGO

Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.&

Vlad Dobrea


"O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare. Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârşitul anului 2026 vor consolida încrederea în România", a scris preşedintele Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Într-un comunicat transmis presei, Fitch a anunţat că a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă.

Ratingul României "BBB minus" este susţinut de apartenenţa la UE şi este asociat cu intrările de capital care sprijină convergenţa veniturilor şi finanţele externe. PIB-ul per capita şi guvernanţa sunt peste ale altor ţări cu rating "BBB". Această soliditate este pusă în balanţă de deficitele gemene bugetare şi de cont curent, mari şi persistente, rapida creştere a datoriei publice, polarizarea politică şi datoria externă netă destul de ridicată, se arăta în comunicatul citat.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanţelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat şi creşterea rapidă a raportului datorie guvernamentală /PIB. Incertitudinile politice s-au atenuat, iar noul Guvern a introdus un pachet ambiţios de consolidare fiscală. Totuşi, apar riscuri semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu în urma creşterii economice slabe, a dificultăţilor de implementare, a istovirii fiscale şi a polarizării politice ridicate, a avertizat Agenţia de rating Fitch. 

Great Wall Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din China și din lume, își deschide o unitate de producție la Timișoara. Decizia companiei cu venituri de 24,5 miliarde de dolari/an ar putea fi primul pas spre producția de mașini în Europa.  

