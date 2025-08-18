Președintele Nicușor Dan, vizită surpriză la Roșia Montană. Imaginile au apărut pe rețelele de socializare

Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook „Adoptă o Casă la Roşia Montană”.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, se arată în postarea de pe reţeaua de socializare.

Preşedintele Nicuşor Dan apare în imagini împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru şi cu fiul său, discutând cu un grup de tineri şi având în spate un rucsac de călătorie.

Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seara un clip video cu zonele pe care le-a vizitat la munte, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Şeful statului a făcut un apel către români să îşi petreacă concediile în ţara noastră.

