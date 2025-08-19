Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”

Președintele Nicușor Dan a spus marți, după participarea online la Coaliția de Voință de la CFOS Târgu Mureș, că SUA rămân implicate în războiul din Ucraina și securitatea Europei și că se conturează o posibilă întâlnire în format SUA–Ucraina–Rusia.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după participarea online la Coaliţia de Voinţă de la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş, că au fost formulate o serie de concluzii, una fiind că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina şi de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun, iar a doua concluzie a fost că suntem mult mai aproape de o întâlnire în trei SUA-Ucraina-Rusia.

"A fost o videoconferinţă care s-a anunţat de ieri pentru azi şi eram în zonă şi atunci am ales o unitate militară în care am putut să am comunicaţiile şi am fost foarte fericit să vin aici, la Comandamentul pentru Operaţii Speciale. După cum ştiţi, este a treia dintr-o serie - vorbim despre Coaliţia de Voinţă - a fost una miercuri, a fost una duminică şi una azi. Marţi a fost una înainte de discuţiile pe care preşedintele Trump le-a avut cu preşedintele Zelenski şi liderii europeni, luni (ieri), în care s-a pregătit mesajul nostru şi una imediat după. Concluzia este că Statele Unite sunt interesate de războiul din Ucraina, de securitatea Europei, ceea ce este un lucru foarte bun. A doua concluzie este că suntem mult mai aproape de acea conferinţă, întâlnire în trei între Statele Unite, Ucraina şi Rusia. Probabil că ea va fi precedată de o discuţie în doi, Rusia-Ucraina, dar ce e important este să ajungem la acea discuţie în trei", a declarat presei preşedintele Nicuşor Dan, la Târgu Mureş.

A treia concluzie a întâlnirii, a spus preşedintele statului, este că poziţiile exprimate în cadrul reuniunii au fost de la optimism spre pesimism în privinţa Rusiei.

"A treia concluzie este că lumea occidentală este unită pe subiectul ăsta, în sensul că e un război de agresiune, că Ucraina este victima în acest război, că s-a încălcat, după 80 de ani de pace, s-a încălcat ordinea internaţională şi că noi trebuie să luptăm. Pentru că luptând pentru pace înseamnă să respecţi ordinea internaţională, pentru că altfel o să fie peste tot revendicări de teritorii. Şi exact asta nu ne trebuie în momentul ăsta. Ca să vă dau aşa, un inside, din ce s-a discutat în interior, poziţiile erau de la optimism spre pesimism în ceea ce priveşte ce va face Rusia. Adică existau oameni mai optimişti, lideri mai optimişti că vom ajunge la un proces de pace, erau alţii mai pesimişti, care spuneau că dacă Rusia dorea pacea, putea să ne-o arate până în momentul ăsta. Şi atunci, pentru acest al doilea scenariu, din nou a fost un acord că trebuie să continuăm cu sancţiunile economice, care sunt singurul mod de a pune presiune pe Rusia pentru a ajunge în cele din urmă la pace", a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că Ucraina îşi doreşte pacea de când a început războiul şi că problema este Rusia, iar pentru a pune presiune pe Rusia pentru obţinerea păcii "trebuie să o constrângi cu ceva".

"După cum ştiţi, Europa a avut 18 şi acum pregăteşte pachetul 19 de sancţiuni economice. Aceste sancţiuni economice au avut efect, există la nivelul Congresului American pregătit un set de sancţiuni, tarife, care de asemenea să descurajeze Rusia. Decizia părţii americane este să aştepte această întâlnire trilaterală pentru a vedea acum cum se poziţionează, având şi ei optimismul că se va ajunge la consens. În caz contrar, există posibilitatea ca şi Statele Unite să impună sancţiunea asupra Rusiei. Cam ăsta este momentul în care în care ne aflăm şi în timp ce noi vorbim, războiul e în desfăşurare şi atunci statele occidentale continuă să ofere suport economic şi militar Ucrainei (...). S-a văzut că Europa este unită şi că toţi cei şapte lideri europeni care au fost acolo au vorbit pe aceeaşi voce: presiune pe organizarea acestei întâlniri în trei. Foarte important, după cum ştiţi, rolul Coaliţiei de Voinţă, care s-a format în urmă cu şase luni, a fost, dincolo de a oferi ajutor concret Ucrainei în momentul ăsta, a fost de a pregăti ce se va întâmpla imediat după încetarea focului sau după pace. Şi noutatea după săptămâna care a trecut şi întâlnirea din Alaska şi discuţia telefonică şi întâlnirea de ieri, noutatea este că şi Statele Unite vor să participe la aceste garanţii de securitate", a afirmat Nicuşor Dan.

În momentul în care războiul se va încheia, a adăugat Nicuşor Dan, există discuţii între ţările occidentale, inclusiv Statele Unite, cu privire la asigurarea păcii pe termen lung.

"Poziţia României este că, aşa cum am spus după conferinţa de duminică, e important ca Statele Unite să rămână parte din proces, lucrul ăsta s-a întâmplat, un lucru bun. E important ca să ne apropiem de acea întâlnire în trei, se prevede că se va întâmpla. E important ca Europa să vorbească pe o singură voce, lucrul ăsta se întâmplă, să continuăm să ajutăm. Şi aici este cine e mai optimist şi cine e mai pesimist. Noi credem că Rusia nu-şi doreşte pacea în momentul ăsta şi de aceea trebuie să fim pregătiţi cu pachetul de sancţiuni ca să punem presiune pe ei", a concluzionat Nicuşor Dan.

În timpul vizitei la Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale de la Târgu Mureş, a precizat preşedintele, a fost însoţit de comandantul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale şi de şeful Batalionului de la Târgu Mureş, care i-au prezentat activităţile pe care le desfăşoară.

"Sunt Forţele Speciale, sunt cumva o parte foarte, foarte importantă a Armatei Române şi oameni care sunt tot timpul în linia întâi. Sunt onorat că mi-au prezentat tot ce fac ei, inclusiv o sesiune de antrenamente", a mai arătat preşedintele Nicuşor Dan.

