Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea
O parcare supraetajată care a costat zeci de milioane de euro – începută de Sorin Oprescu, continuată de Gabriela Firea și inaugurată de Nicușor Dan – a ajuns astăzi un WC public în toată regula. Și riscă să mai rămână așa, o vreme.
Adăpostește și mașini abandonate. Și nu aduce bani la buget.
În 2011, Sorin Oprescu a anunțat proiectul parcării supraetajate din Pantelimon. S-a oprit repede, iar proiectul a rămas în sertar.
Abia în 2019, Gabriela Firea l-a scos din nou la lumină. Costurile erau mari pentru acea vreme: aproape 69.000 lei pentru fiecare loc de parcare. În 2020, Firea a rămas fără bani. Și apoi și fără mandat.
Nicușor Dan a preluat șantierul și, printr-un contract cu firma TIAB, a finalizat construcția. Înainte de recepția lucrărilor, facturase către PMB suma de 94,5 milioane lei pentru lucrări.
Citește articolul integral pe spotmedia.ro.