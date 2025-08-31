Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

Şeful statului român participă duminică la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, organizate atât la Chişinău, cât şi în municipiul Străşeni.

Nicuşor Dan şi Maia Sandu au programată o întrevedere tete-a-tete, după care vor participa la deschiderea evenimentului "Marea Dictare Naţională".

A treia vizită a lui Nicușor Dan în Moldova, de la începutul mandatului

Ulterior, la ora 11:15, preşedinţii României şi Republicii Moldova vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Aceasta este a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

