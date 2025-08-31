Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

Stiri Politice
31-08-2025 | 10:01
nicusor dan maia sandu
Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, duminică dimineaţă, la Reşedinţa de Stat din Chişinău, de omologul său moldovean, Maia Sandu.

autor
Cristian Anton

Şeful statului român participă duminică la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, organizate atât la Chişinău, cât şi în municipiul Străşeni.

nicusor dan maia sandu nicusor dan maia sandu
nicusor dan maia sandu nicusor dan maia sandu
nicusor dan maia sandu nicusor dan maia sandu
nicusor dan maia sandu nicusor dan maia sandu
nicusor dan maia sandu nicusor dan maia sandu

Nicuşor Dan şi Maia Sandu au programată o întrevedere tete-a-tete, după care vor participa la deschiderea evenimentului "Marea Dictare Naţională".

A treia vizită a lui Nicușor Dan în Moldova, de la începutul mandatului

Ulterior, la ora 11:15, preşedinţii României şi Republicii Moldova vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni şi la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Citește și
Maia Sandu, către Zelenski: Moldova este ”fragilă și vulnerabilă”. ”Vrem să rămânem parte a lumii libere”
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă

Aceasta este a treia vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie şi cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, vizita, Maia Sandu, Republica Moldova, Chisinau,

Dată publicare: 31-08-2025 10:01

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO
Stiri externe
Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO

Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect”, din surse oficiale.

Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă
Stiri externe
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj în limba română pentru omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu
Stiri Politice
Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide
Stiri externe
Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide

Maia Sandu a reacţionat după convorbirile de luni de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, afirmând că o pace durabilă în Europa depinde de garanţii de securitate solide.

Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” asupra diasporei Republicii Moldova. Avertismentul președintei de la Chișinău
Stiri externe
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” asupra diasporei Republicii Moldova. Avertismentul președintei de la Chișinău

Diaspora moldovenească se confruntă cu presiuni „fără precedent” din partea forțelor ostile înaintea alegerilor parlamentare, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul Congresului Diasporei 2025.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
Stiri Sport
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open, dar asta nu e cea mai mare supărare a sa. Româncei i-a fost furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland, iar acum îl roagă pe hoț să i-l înapoieze, pentru că are valoare sentimentală.

 

Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 August 2025

31:35

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28