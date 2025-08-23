Ilie Bolojan, prima vizită peste Prut în calitate de premier: România rămâne principalul partener al Republicii Moldova

23-08-2025 | 19:59
Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă în Republica Moldova în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit, la Chișinău, de omologul său, Dorin Recean.

Cei doi premieri au discutat, despre continuarea proiectelor comune, din energie, infrastructură și punctele de trecere a frontierei.

Au participat împreună și la Festivalul „Tezaur Național”, unde au fost întâmpinați cu pâine și sare. Șeful Guvernului României s-a întâlnit, la Chișinău, și cu președinta Maia Sandu, pe care a asigurat-o că România va continua să sprijine Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Parcursul european al Republicii Moldova şi contracararea interferenţelor străine care destabilizează acest proces au reprezentat punctul central al discuţiilor purtate de către premierul Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul vizitei la chişinău a şefului Executivului român.

Cei doi înalţi demnitari au mai discutat despre extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie, precum infrastructură, energie şi proiecte de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorităţi se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea reţelelor de transport şi investiţii comune care să aducă beneficii directe cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov"

România, principalul partener extern al Republicii Moldova

Prim-ministrul a subliniat că determinarea preşedintelui Maia Sandu şi sprijinul constant al României oferă stabilitate şi încredere cetăţenilor.

Potrivit premierului, România va continua să fie un puternic susţinător al Chişinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât şi proiectele care consolidează securitatea regională şi care apropie Republica Moldova de standardele europene.

Guvernul României îşi reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autorităţile de la Chişinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare şi integrare europeană.

La rândul său, Maia Sandu a subliniat importanţa unui efort comun pentru a contracara interferenţele străine care încearcă să submineze democraţiile ambelor ţări, apreciind că România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova.

„Peste o treime din exporturile noastre sunt orientate spre piaţa românească, iar economiile celor două state sunt tot mai interconectate: aproximativ 1.700 de companii româneşti activează în Republica Moldova, în timp ce peste 8.000 de companii cu capital moldovenesc operează în România, generând o cifră de afaceri de peste trei miliarde de euro şi susţinând peste 20.000 de locuri de muncă”, se arată într-un comunicat de presă al Preşedinţiei Republicii Moldova.

Sursa: Pro TV

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj sâmbătă, cu prilejul Zilei Europene a Comemorării Victimelor Stalinismului şi Nazismului și Zilei Naţionale a Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului.

Premierul Ilie Bolojan a evocat simbolismul zilei de 23 august, în timpul vizitei de sâmbătă din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea depășirii definitive a moștenirii sovietice.

Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

