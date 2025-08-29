Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei”. VIDEO

Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect”, din surse oficiale.

Vineri a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie.

„Să sesizaţi Poliţia când sunteţi martorii corupţiei electorale, să fiţi atenţi la toate informaţiile, scrisorile, apelurile, videourile false cu care vom fi intoxicaţi în următoarea perioadă, să ajutaţi rudele şi prietenii să se informeze corect, să ne ţinem uniţi şi drepţi pentru ca Moldova să iasă învingătoare”, şi-a îndemnat şefa statului concetăţenii.

Apelul Maiei Sandu vine în condiţiile în care oficialii de la Chişinău acuză în mod frecvent Moscova că se amestecă în politica internă a ţării, alimentând sentimentele pro-ruse într-o campanie subversivă menită să răstoarne guvernul, din cauza orientării sale proeuropene.

Preşedinta Maia Sandu a declarat la sfârşitul lunii iulie, după o şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate, că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile de la toamnă şi pregăteşte o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

La începutul lunii august, oligarhul fugar prorus Ilan Şor, condamnat în Moldova şi refugiat al Moscova, a oferit moldovenilor plăţi lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare.

Inspectoratul General al Poliţiei a avertizat că „participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” şi a îndemnat cetăţenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriţi penal.

În Republica Moldova, vineri a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie şi cu această ocazie, preşedinta Maia Sandu a adresat un mesaj atât către concurenţii electorali, cât şi către cetăţeni.

„Pe 28 septembrie, Moldova îşi va alege Parlamentul pentru următorii patru ani, instituţia în care se va decide direcţia ţării noastre de acum încolo.

Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei şi, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea şi şansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni şi în înţelepciunea noastră de a ne apăra libertatea şi viitorul”, a subliniat preşedinta Maia Sandu în mesajul postat pe Facebook.

Preşedinta a avertizat că democraţia este supusă atacurilor tot mai intense din partea forţelor străine, care, cu „bani murdari”, vor să cumpere voturi şi pun la cale acţiuni de destabilizare: „Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acţionează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor şi subminarea viitorului nostru”, a spus ea.

Maia Samdu le-a cerut tuturor concurenţilor electorali să respecte legea, să acţioneze „strict în interes naţional” şi „să servească doar cetăţenii Republicii Moldova”.

„Să ne ţinem uniţi şi drepţi pentru ca Moldova să iasă învingătoare. Să fiţi curajoşi, să nu vă speriaţi de ameninţările lor. Am încredere în moldoveni şi în înţelepciunea noastră de a ne apăra libertatea şi viitorul”, a adăugat ea.

Maia Sandu a amintit că, toamna trecută, moldovenii au votat introducerea în Constituţie a obiectivului de aderare la Uniunea Europeană.

Potrivit şefei statului, alegerile din 28 septembrie reprezintă „şansa ţării să intre în familia europeană a păcii şi dezvoltării”. „Avem datoria să nu pierdem această şansă”, a punctat ea, după ce miercuri i-a primit la Chişinău pe Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk, care au transmis moldovenilor mesaje proeuropene.

Start în campania electorală

Preşedinta Maia Sandu va rămâne fără şef de cabinet pe perioada campaniei electorale. Adrian Băluţel îşi suspendă activitatea pe întreaga perioadă a campaniei electorale pentru a se dedica alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El candidează pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ.

Parlamentul de la Chişinău are 101 locuri, iar în prezent există o majoritate PAS, care însă cel mai probabil nu va putea fi menţinută.

Opozanţii din „Blocul Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor Inima şi Viitorul Moldovei” s-au lansat vineri în campania electorală la Mănăstirea Căpriana.

Sub sloganul „Credem în Moldova”, liderii Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah şi Vasile Tarlev au promis să „salveze Moldova” de la „pericol”, să obţină gaze naturale la cel mult 8 lei (moldoveneşti) şi să promoveze proiecte pentru dezvoltarea satelor şi oraşelor, scrie NewsMaker.

O altă forţă de opoziţie, blocul „Alternativa”, şi-a lansat campania electorală în faţa Parlamentului. Salarii europene, păstrarea păcii în ţară şi oprirea migraţiei sunt câteva dintre angajamentele anunţate de reprezentanţii blocului. Dacă va obţine o majoritate în Parlament, blocul îşi propune să aibă „relaţii pragmatice cu toţi vecinii, cu toate ţările europene, inclusiv cu Rusia”.

Blocul „Alternativa” a fost constituit la sfârşitul lunii ianuarie 2025 şi reuneşte trei partide: Mişcarea Alternativă Naţională, condusă de primarul capitalei Ion Ceban, care a fost interzis în România şi spaţiul Schengen, partidul „Congresul Civic”, condus de fostul deputat Mark Tkaciuk, o personalitate controversată, şi Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei, condus de fostul premier Ion Chicu.

Din bloc face parte şi fostul procuror general Alexandr Stoianoglo, contracandidatul Maiei Sandu la alegerile din toamna trecută, care nu a aderat la vreun partid şi nici nu a fondat unul propriu. Primii pe lista blocului la parlamentare sunt liderii „Alternativa”: Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu şi Mark Tkaciuk.

O altă formaţiune care atrage atenţia este Partidul Naţional Moldovenesc (PNM), condus de Dragoş Galbur, care îşi propune drept obiectiv major „unirea Republicii Moldova cu România şi integrarea europeană ireversibilă”.

Dragoş Galbur are 37 de ani şi este medic stomatolog. Anterior, a condus Direcţia Relaţii Internaţionale şi Asistenţă Externă la Ministerul Sănătăţii din Moldova şi a fost consilier medical la Spitalul Sf. Constantin din Braşov – cel mai mare spital privat din Transilvania. A urmat, de asemenea, un program MBA în Healthcare Management la Universitatea din Sheffield, Marea Britanie.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2. 274 de secţii de votare în Republica Moldova şi peste hotare, potrivit datelor anunţate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre acestea, 12 secţii vor fi destinate alegătorilor din localităţile situate în stânga Nistrului, iar 301 secţii vor deservi diaspora. Printre ţările cu cele mai multe secţii pentru diaspora se numără: Italia – 75 secţii; Germania – 36 secţii; Franţa – 26 secţii; Marea Britanie – 24 secţii; România – 23 secţii şi SUA – 22 secţii.

Pentru alegătorii din Federaţia Rusă vor fi deschise 2 secţii la Moscova, iar în Belarus – o secţie la Minsk.

