Bolojan, prima vizită oficială în Rep. Moldova ca prim-ministru. Cu cine se va întâlni în afară de Maia Sandu

23-08-2025 | 08:06
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României. Agenda oficială include întâlniri cu omologii moldoveni și participarea la evenimente culturale locale.

Mihai Niculescu

Șeful Guvernului de la București va avea o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chișinău, la finalul căreia cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuțiile se vor concentra asupra principalelor teme și proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanțate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

Reconfirmarea sprijinului pentru parcursul european

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relației bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră și o istorie comună, precum și sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Participare la evenimente culturale și întâlniri cu cetățenii

Cei doi premieri vor fi prezenți apoi la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetățenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

Această componentă a vizitei subliniază importanța contactului direct cu populația și promovarea legăturilor culturale dintre cele două țări.

Întrevedere cu președintele Maia Sandu

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Președinției.

Vizita vine într-un moment important pentru relațiile bilaterale și pentru parcursul european al Republicii Moldova, România fiind unul dintre principalii susținători ai integrării europene a țării vecine.

Dată publicare: 23-08-2025 07:22

