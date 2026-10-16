„Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru şi partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie, pentru rectificare, care e urgenţa, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta şi pe chestiuni de bun-simţ care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o aşteptare pe care românii au avut-o şi eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aş bucura ca ea să fi devenit realitate acum patru luni”, a declarat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă crede că Guvernul Luca Niculescu va fi învestit, Nicuşor Dan a afirmat: „Eu cred că sunt şanse foarte mari ca acest guvern să treacă".

Trebuie precizat că, surse din Administrația Prezidențială cu câteva zile înainte de votul din Parlament pentru Siegfried Mureșan, premierul desemnat anterior, Nicușor Dan nu era încrezător că europarlamentarul liberal ar fi avut voturile necesare să primească votul de învestitură.

Şeful statului a precizat că nu el trebuie să fie mulţumit de persoanele care vor face parte din guvern.

„Nu trebuie să fiu eu mulţumit. Suntem într-o democraţie, în democraţie oamenii votează partide şi partidele prin votul lor în Parlament numesc guvernul”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.

Joi seară, Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan, a depus la Parlament lista miniștrilor din cabinetul său și programul de guvernare cu care vine în fața aleșilor.

Guvernul Luca Niculescu este format din 12 reprezentanţi ai PSD şi şase independenţi politic.

Reprezentanţii PSD din Guvern sunt:

1. Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne - Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Florin Barbu

3. Ministrul Sănătăţii - Alexandru Rogobete

4. Ministrul Muncii - Florin Manole

5. Ministrul Economiei - Daniel Zamfir

6. Ministrul Justiţiei - Radu Marinescu

7. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - Alexandru Stoica

8. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Ştefan Ovidiu Popa

9. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11. Ministrul Apărării Naţionale - Ştefan Radu Oprea.

12. Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar - Ionescu Sorin - Gabriel

Votul de învestitură este programat marţi, de la ora 14.00.