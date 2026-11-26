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În cadrul unei reuniuni a reprezentanţilor NATO desfăşurate miercuri, adjunctul ambasadorului SUA, Scott Oudkirk, le-a transmis aliaţilor că Washingtonul nu va prezenta analiza privind configurarea forţelor în Europa la timp pentru reuniunea miniştrilor de externe ai Alianţei, programată pentru miercurea viitoare, au precizat diplomaţii – care au solicitat anonimatul pentru a putea discuta liber despre această reuniune clasificată, notează Politico conform News.ro.

Analiza, anunţată în iunie de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, vizează examinarea nivelului forţelor SUA în Europa – inclusiv efectivele de trupe, accesul militar, drepturile de utilizare a bazelor şi permisiunile de survol – în contextul în care Washingtonul urmăreşte să îşi reorienteze angajamentul militar către alte regiuni, precum Emisfera Vestică şi zona Indo-Pacifică.

Statele Unite nu au avansat o nouă dată pentru anunţarea acestei restructurări, au adăugat diplomaţii. Aceştia au menţionat, drept unul dintre motivele întârzierii, faptul că Washingtonul încă analizează diversele oferte ale aliaţilor privind furnizarea de capabilităţi militare menite să înlocuiască echipamentele şi forţele americane existente.

Aliaţii sugeraseră anterior că evaluarea ar putea fi amânată, pe fondul incertitudinilor privind viitorul lui Hegseth în cadrul administraţiei, după o tentativă de a-l înlătura din funcţie în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Anunţul, făcut în cadrul unei reuniuni cu uşile închise, reprezintă prima confirmare a faptului că Washingtonul va amâna această evaluare.

„Încă sperăm să respectăm termenul de 1 decembrie – cel puţin în ceea ce priveşte finalizarea analizei de către (n.r. secretarul american al Apărării, Pete Hegseth)”, a declarat săptămâna trecută, la Bruxelles, Elbridge Colby, adjunctul şefului Pentagonului. Acesta a salutat „progresele enorme” înregistrate de ţări precum Germania, Polonia, Ţările de Jos şi statele scandinave, care şi-au intensificat eforturile şi au alocat fonduri mai mari pentru propria apărare.

SUA își reevaluează prezența militară în Europa

În ultimele luni, Colby şi alţi oficiali americani au efectuat vizite în ţări precum România, Polonia şi Germania, în pregătirea acestei restructurări.

În prezent, SUA au aproximativ 80.000 de militari staţionaţi pe continent, majoritatea în Germania, Italia şi Regatul Unit.

În 15 noiembrie, Bloomberg relata că reducerile de efective ale administraţiei Trump în Europa vor fi mai mici decât se temeau aliaţii europeni. Cea mai mare parte a reducerilor de trupe americane se va concentra în Germania, Flancul Estic urmând a fi, dimpotrivă, consolidat, după ce ţările care se învecinează cu Rusia s-au oferit să acopere o parte din costuri, potrivit surselor.

Oficiali români de la cel mai înalt nivel, inclusiv preşedintele Nicuşor Dan, au anunţat că există negocieri şi discuţii cu autorităţile americane pentru ca România să suporte o parte dintre costurile păstrării trupelor SUA în România.

În 10 noiembrie, şeful statului a precizat că România a făcut tot ce se putea în acest sens.

„Eu cred că am făcut, noi România - MAE, MAPN, firmele de lobby, tot ce putea fi făcut pentru ca soluţia să fie cât mai bună pentru România”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, precizând că propunerea este în analiza părţii americane.