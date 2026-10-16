Justiția în programul de guvernare. Luca Niculescu vrea o colaborare „loială” cu Ministerul Public, CSM şi Instanţa supremă

"Colaborarea loială şi eficientă cu CSM, ICCJ, MP, INM, SNG, Inspecţia judiciară, precum şi toate profesiile juridice şi societatea civilă pentru îmbunătăţirea cadrului legal privind eficientizarea funcţionării sistemului judiciar", se arată în programul de guvernare al premierului desemnat, Luca Niculescu .

Potrivit Agerpres, Niculescu dă asigurări că vor fi continuate investiţiile pentru digitalizarea sistemului judiciar şi modernizarea infrastructurii.

Programul de guvernare depus de Luca Niculescu la Parlament

Pe de altă parte, Guvernul Niculescu promite sprijin pentru îmbunătăţirea criteriilor obiective de meritocraţie şi experienţă pentru accesul magistraţilor la grade profesionale superioare şi la funcţii de conducere.

Un alt punct trecut în programul de guvernare se referă la dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor digitale, inclusiv de IA, în sistemul judiciar şi instituţiile subordonate, pentru a spori eficacitatea, transparenţa şi securitatea juridică.

Printre măsuri se numără:

* digitalizarea sistemului judiciar ca un cadru tehnic unitar pentru dezvoltări ritmice pe termen mediu şi lung la nivelul sistemului judiciar, inclusiv prin adaptarea infrastructurii hardware şi software, cât şi prin pilotarea unor noi soluţii din sfera AI în domeniul activităţii judiciare, menite să accelereze redactarea încheierilor de şedinţă şi/sau a altor acte procedurale consumatoare de timp, să asiste magistraţii şi personalul implicat în actul de justiţie;

* dezvoltarea digitalizării la nivelul aparatului propriu al MJ prin demersuri de adoptare a unor soluţii de utilizare a IA (de exemplu Chatbox, destinat aparatului administrativ sau interacţiunilor cu cetăţenii);

* darea în folosinţă a aplicaţiei ANC pentru soluţionarea cererilor de cetăţenie, dezvoltată prin PNRR, şi continuarea digitalizării instituţiei prin utilizarea AI pentru detecţia fraudelor;

* dezvoltarea digitalizării la ANP prin instrumente de AI, sisteme de supraveghere electronică moderne;

* utilizarea de instrumente AI în procesul de realizare a expertizelor criminalistice în cadrul INEC pentru eficientizarea majoră a activităţii.

Eficientizarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

De asemenea, se propune eficientizarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prin:

revizuirea şi modernizarea cadrului legislativ vizând statutul poliţistului de penitenciar şi alte acte normative şi administrative corelate;

eficientizarea organizării şi funcţionării ANP şi a unităţilor subordonate, schema de personal a ANP, reorganizarea structurii medicale din cele 6 penitenciare de spital;

implementarea sistemelor integrate de pază şi supraveghere electronică în colaborare cu MAI, a sistemelor de audiere prin videoconferinţă, a măsurilor prevăzute în Strategia naţională pentru prevenirea recidivei 2025-2029 şi a măsurilor de ordin administrativ şi legislativ necesare pentru creşterea veniturilor sistemului penitenciar din diverse surse.

În plus, sunt prevăzute măsuri pentru reintegrarea poliţiştilor penitenciari prin acordarea dreptului de reîncadrare în sistem după pensionare cu diminuarea la 15% a pensiei, într-un termen de maximum patru ani de la ieşirea la pensie.

Guvernul Niculescu vrea construirea de sedii noi la judecătorii şi penitenciare

Guvernul Niculescu îşi propune continuarea investiţiilor la judecătorii şi penitenciare, inclusiv construirea de sedii noi:

* continuarea demersurilor pentru realizarea Cartierului pentru Justiţie din Bucureşti, în cadrul proiectului finanţat de Banca Mondială (BIRD) prin realizarea exproprierii, prin proiectarea detaliată a Cartierului până în 2029 şi prin planificarea execuţiei propriu-zise a lucrărilor începând cu 2030, pe termen mediu şi lung, în funcţie de cadrul bugetar şi macro-economic general şi de situaţia deficitului bugetar de stat naţional;

* proiectarea şi execuţia a 7 sedii de judecătorii şi tribunale care au finanţare asigurată de la Banca Mondială până în decembrie 2030;

* continuarea execuţiei proiectului "Reparaţii capitale şi modernizare Palatul de Justiţie Cluj", cel mai amplu obiectiv de investiţii aflat în execuţie în istoria Ministerului Justiţiei, cu atingerea unui stadiu fizic estimat de 25% până la sfârşitul anului 2026 şi finalizarea investiţiei în anul 2028;

* creşterea gradului de execuţie a proiectelor de construire a penitenciarelor Berceni şi Unguriu, de la 9,75% (la sfârşitul anului 2025) la 27% până la sfârşitul anului 2026 pentru Penitenciarul Berceni şi de la 17,11% la 33% pentru Penitenciarul Unguriu, cu finalizarea obiectivelor în anul 2029, respectiv 2028;

* creşterea capacităţii sistemului penitenciar prin finalizarea investiţiilor aflate în implementare, respectiv realizarea a 1.762 locuri noi de cazare şi modernizarea a 79 de locuri până la sfârşitul anului 2026, urmate de 834 locuri noi în anul 2027 şi 1.988 locuri noi, respectiv modernizarea a 240 de locuri în anul 2028;

Aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2026 - 2030

Alte măsuri avute în vedere de Guvernul Niculescu:

* aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2026 - 2030;

* aprobarea Strategiei Naţionale de Reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare 2026 - 2030;

* reorganizarea instituţională a Ministerului Justiţiei şi a instituţiilor subordonate, respectiv a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Direcţiei Naţionale de Probaţiune, a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;

* luarea tuturor măsurilor administrative şi finalizarea proiectului unei Agenţii Naţionale pentru protecţia victimelor, instrument de asigurare a unui cadru unitar pentru protecţia victimelor tuturor infracţiunilor;

* elaborarea proiectelor pentru degrevarea sistemului judiciar şi pentru consolidarea mecanismului de justiţie alternativă, pentru finanţarea sistemului judiciar;

* îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru asigurarea celerităţii judiciare, degrevării instanţelor şi parchetelor şi susţinerii accesului la justiţie, cu privire la: ajutorul public judiciar pentru persoane fizice şi juridice; ajutorul public extrajudiciar; mijloace alternative de soluţionare a disputelor;

* justiţia digitală şi soluţionarea la distanţă a litigiilor; modificarea cadrului procedural şi de competenţă a organelor judiciare;

* luarea măsurilor, în cadrul colaborării instituţionale, pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ prin accelerarea transpunerii directivelor europene, precum: 2025/25 privind extinderea şi îmbunătăţirea utilizării instrumentelor digitale în domeniul dreptului societăţilor; 2024/1712 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia; 2024/1260 privind recuperarea şi confiscarea activelor provenite din infracţiuni; 2024/1385 privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; 2026/799 privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvenţă;

* analiza cadrului normativ în vederea eficientizării punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti;

* luarea măsurilor necesare pentru accelerarea realizării recomandărilor formulate în Rapoartele anuale privind statul de drept;

* adoptarea Strategiei naţionale privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni 2026-2030;

* reevaluarea hărţii judiciare a judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii pentru eficientizarea actului de justiţie;

* reglementarea mecanismelor legale de asigurare a volumului optim de activitate pentru magistraţi în vederea asigurării unui timp rezonabil de soluţionare a fiecărei cauze; introducerea unor proceduri adecvate de filtrare a sesizării instanţelor și parchetelor, apte să conducă la reducerea numărului de cauze care nu necesită o soluţionare judiciară.