Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

Președintele american n-a ezitat să-l atace din nou pe Volodimir Zelenski, dar spune că va discuta cu liderii europeni, înaintea summitului din Alaska.

„Concesiile nu conving un criminal să oprească războiul”, a avertizat, însă, președintele ucrainean.

Donald Trump, președintele SUA: Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și la finalul acelei întâlniri sau probabil încă din primele două minute voi ști exact dacă se poate încheia un acord (între Rusia și Ucraina).

Reporter: Și cum veți ști asta?

Donald Trump: Pentru că eu cu asta mă ocup, închei acorduri.

În ciuda zvonurilor din ultimele zile, Donald Trump a dat de înțeles că nu se pune problema ca, la summitul de vineri, să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Reporter: Volodimir Zelenski nu este invitat vineri (la summit)?

Donald Trump: Nu a făcut parte (din planul întâlnirii). Aș spune că ar putea să meargă, dar a tot fost la multe întâlniri de trei ani și jumătate încoace și nimic nu s-a schimbat. Mă aștept să am o întâlnire cu Putin, care cred că va fi bună, dar s-ar putea să fie și rea...

Președintele american promite, în schimb, să-i anunțe telefonic pe Zelenski și pe alți lideri europeni de orice înțelegere urmează să aibă cu Vladimir Putin.

Donald Trump: „Îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni imediat după întâlnire, și le voi spune ce fel de acord... de fapt, nu voi încheia un acord. Nu este treaba mea să închei un acord”.

Însă, Trump continuă să insiste că Ucraina va fi nevoită să cedeze unele dintre teritoriile sale, ca parte a oricărei propuneri de pace. Mai mult, a lansat noi atacuri la adresa președintelui ucrainean.

Donald Trump: „M-a deranjat puțin faptul că Zelenski spunea: 'Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională'. Adică, are aprobarea să intre în război și să-i omoare pe toți, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii, pentru că vor avea loc niște schimburi de teritorii. Știu sigur asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea și este spre binele Ucrainei”.

Între timp, europenii se arată tot mai îngrijorați de ce ar putea rezulta din întâlnirea dintre Trump și Putin.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Washingtonul s-a angajat să își consulte partenerii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ucraina trebuie să facă parte din orice negocieri privind încheierea războiului. Iar Moscova trebuie să fie conștientă că Occidentul nu acceptă cererile Rusiei care ar implica cedarea de teritorii de către Ucraina. Am multe temeri și multă speranță în legătură cu întâlnirea Trump-Putin”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Putin se pregătește de noi operațiuni militare. Cu siguranță nu pregătește vreun armistițiu sau sfârșitul războiului. Putin este hotărât să prezinte întâlnirea din America doar ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte”.

În final, președintele american a creat confuzie printre jurnaliștii din sală, la conferința de presă de luni.

Donald Trump: „Știți, mă duc să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri... Va fi un lucru important, mergem în Rusia, va fi o chestiune importantă. Ce se va întâmpla, se va întâmpla... vă voi anunța”.

Doar că întâlnirea este programată să aibă loc vineri, în Alaska - cel de-al 49-lea stat al SUA, teritoriu cumpărat în 1867 de americani, de la Imperiul Rus.

