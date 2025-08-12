Trump l-a atacat pe Zelenski înaintea întâlnirii cu Putin și l-a avertizat: „Vor avea loc niște schimburi de teritorii”

Stiri externe
12-08-2025 | 07:35
donald trump
AFP

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”. Asta a declarat, duminică, Donald Trump, dar a adăugat că „nu depinde de el” încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

autor
Stirileprotv

Președintele american n-a ezitat să-l atace din nou pe Volodimir Zelenski, dar spune că va discuta cu liderii europeni, înaintea summitului din Alaska.

„Concesiile nu conving un criminal să oprească războiul”, a avertizat, însă, președintele ucrainean.

Donald Trump, președintele SUA: Voi avea întâlnirea cu Vladimir Putin și la finalul acelei întâlniri sau probabil încă din primele două minute voi ști exact dacă se poate încheia un acord (între Rusia și Ucraina).
Reporter: Și cum veți ști asta?
Donald Trump: Pentru că eu cu asta mă ocup, închei acorduri.

În ciuda zvonurilor din ultimele zile, Donald Trump a dat de înțeles că nu se pune problema ca, la summitul de vineri, să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Citește și
donald trump vladimir putin
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Reporter: Volodimir Zelenski nu este invitat vineri (la summit)?
Donald Trump: Nu a făcut parte (din planul întâlnirii). Aș spune că ar putea să meargă, dar a tot fost la multe întâlniri de trei ani și jumătate încoace și nimic nu s-a schimbat. Mă aștept să am o întâlnire cu Putin, care cred că va fi bună, dar s-ar putea să fie și rea...

Președintele american promite, în schimb, să-i anunțe telefonic pe Zelenski și pe alți lideri europeni de orice înțelegere urmează să aibă cu Vladimir Putin.

Donald Trump: „Îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni imediat după întâlnire, și le voi spune ce fel de acord... de fapt, nu voi încheia un acord. Nu este treaba mea să închei un acord”.

Însă, Trump continuă să insiste că Ucraina va fi nevoită să cedeze unele dintre teritoriile sale, ca parte a oricărei propuneri de pace. Mai mult, a lansat noi atacuri la adresa președintelui ucrainean.

Donald Trump: „M-a deranjat puțin faptul că Zelenski spunea: 'Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională'. Adică, are aprobarea să intre în război și să-i omoare pe toți, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii, pentru că vor avea loc niște schimburi de teritorii. Știu sigur asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea și este spre binele Ucrainei”.

Între timp, europenii se arată tot mai îngrijorați de ce ar putea rezulta din întâlnirea dintre Trump și Putin.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Washingtonul s-a angajat să își consulte partenerii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ucraina trebuie să facă parte din orice negocieri privind încheierea războiului. Iar Moscova trebuie să fie conștientă că Occidentul nu acceptă cererile Rusiei care ar implica cedarea de teritorii de către Ucraina. Am multe temeri și multă speranță în legătură cu întâlnirea Trump-Putin”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Putin se pregătește de noi operațiuni militare. Cu siguranță nu pregătește vreun armistițiu sau sfârșitul războiului. Putin este hotărât să prezinte întâlnirea din America doar ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte”.

În final, președintele american a creat confuzie printre jurnaliștii din sală, la conferința de presă de luni.

Donald Trump: „Știți, mă duc să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri... Va fi un lucru important, mergem în Rusia, va fi o chestiune importantă. Ce se va întâmpla, se va întâmpla... vă voi anunța”.

Doar că întâlnirea este programată să aibă loc vineri, în Alaska - cel de-al 49-lea stat al SUA, teritoriu cumpărat în 1867 de americani, de la Imperiul Rus.

Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 12-08-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă
Stiri externe
Discuțiile lui Trump reprezintă o victorie pe mai multe fronturi pentru Putin, susține un expert în politica rusă

Discuțiile pe care Donald Trump urmează să le poarte cu Vladimir Putin, vineri, reprezintă „o victorie pe mai multe fronturi” pentru președintele rus, a declarat un profesor de politică rusă, pentru Sky News. 

A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român
Stiri externe
A ”cedat” Alaska rușilor. Trump a spus de două ori că se întâlnește cu Putin în Rusia. Rolul unic jucat de un român

Trump a spus de două ori că se duce în Rusia pentru a se întâlni cu Putin, deși cea mai importantă întâlnire a ultimilor ani va avea loc în Alaska, pe teritoriul SUA. Alaska a fost preluată în 1867 de la Rusia prin negocierile purtate de un român.

Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”
Stiri externe
Donald Trump: „Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război”

Îi voi spune lui Vladimir Putin: "Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești." Asta a declarat Donald Trump luni seara, adăugând însă că "nu depinde de el" încheierea unui acord între Rusia și Ucraina.

Recomandări
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil
Stiri Sociale
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

Un proces fără precedent se judecă la Iași. O femeie vrea să obțină în instanță dreptul de a deveni mamă prin fertilizare în vitro cu soțul său decedat.  

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12