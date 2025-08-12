Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

''Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau a reducerii ostilităţilor'', indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe website-ul consilium.europa.eu.

''Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina'', arată textul declaraţiei.

De asemenea, liderii semnatari subliniază că războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei are implicaţii mai ample pentru securitatea europeană şi internaţională şi anunţă că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

''UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor respective, în concordanţă cu dreptul internaţional, şi cu deplina respectare a politicii de apărare şi securitate a anumitor state membre şi ţinând cont de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-şi alegere propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE'', indică declaraţia în încheiere, potrivit Agerpres.

Declarația liderilor Uniunii Europene privind Ucraina

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, întrucât aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse.

O Ucraină capabilă să se apere în mod eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre, ținând seama de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”.

