Press One: Peste jumătate din teza ministrului Justiției este plagiată. Cum se apără Radu Marinescu

Mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată. Radu Marinescu susține că lucrarea a respectat „condițiile timpului”.

Teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, susținută în anul 2009, ar fi plagiată, potrivit unei analize realizate de PressOne. Concluzia investigației este că cel puțin 56,68% din lucrare, 140 de pagini din totalul de 247, cuprind pasaje copiate din alte lucrări academice, fără citare corespunzătoare.

Lucrarea, intitulată Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil, a fost susținută la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru. Analiza arată că plagiatul ar începe chiar de la prima pagină a tezei.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din trei lucrări de specialitate din domeniul dreptului procesual civil. În unele cazuri, pasaje copiate cuvânt cu cuvânt se întind pe până la 25 de pagini consecutive. Metoda utilizată este cea mai frecvent întâlnită în cazurile de plagiat ale demnitarilor români: copy-paste, fără ghilimele, fără trimitere la sursă și fără includerea lucrărilor originale în bibliografie.

Unul dintre volumele din care s-a plagiat masiv nu este citat nicio singură dată în întreaga teză și nu apare în bibliografia finală. Alte 26 de pagini au fost copiate din volumul Probele în procesul civil, publicat în 2006 de Maria Fodor la Editura Universul Juridic, inclusiv cu notele de subsol originale. În plus, alte 53 de pagini provin din lucrarea Probele în procesul civil, apărută în 1996 la Editura AnkaRom, semnată de Radu Dumitru și Dan Tudurache, volum care, la rândul său, nu este menționat nicăieri în teză.

Niciuna dintre cele trei lucrări plagiate nu a fost transpusă în format digital, ceea ce explică de ce suspiciunile nu pot fi identificate prin softuri clasice de detectare a similitudinilor.

Reacția lui Radu Marinescu după publicarea informațiilor despre plagiatul său

Radu Marinescu a transmis un mesaj pe Facebook în care respinge acuzația de plagiat. El susține că nu a copiat lucrarea de doctorat și califică articolul în care sunt făcute aceste declarații drept „defăimător”, „plin de contradicții” și bazat pe „calomnii” mai vechi.

El sugerează că momentul atacului nu este întâmplător, legând apariția acuzațiilor de declanșarea procedurii de selecție a procurorilor de către Ministerul Justiției cu doar câteva zile înainte. Astfel, sugerează că adevărata miză a articolului ar fi politică și nu academică: „De ce eu și de ce acum”.

Referitor la teza de doctorat, Marinescu precizează că a respectat toate standardele legale și academice aplicabile la momentul respectiv, sub coordonarea profesorului universitar Ion Dogaru. Lucrarea a fost evaluată de comisia de doctorat și de CNATDCU, fără a i se semnala vreo neconformitate. El subliniază că standardele de etică și calitate științifică sunt cele stabilite și validate oficial la momentul susținerii tezei.

Mesajul complet transmis de Radu Marinescu:

De ce acum? De ce eu?

Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor , impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!

Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova.

Am intrat, imediat după absolvirea facultățiii ,în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene.

În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat,teza de doctorat ,sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova.

Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare.

În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor in drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (as fi plagiat dar în subsol apare ca sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați , unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum suna acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, ca as fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc).

Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens. Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern.

Ministrul respinge acuzațiile de plagiat

Contactat de PressOne, ministrul Justiției respinge acuzațiile de plagiat și își justifică lucrarea prin raportare la contextul academic al anului 2009.

„Am elaborat această teză în conformitate cu rigorile momentului și sub îndrumarea profesorului coordonator”, a declarat Radu Marinescu, susținând că lucrarea a trecut prin toate evaluările instituționale fără să fie semnalate nereguli.

Întrebat ce presupun, concret, „rigorile momentului”, ministrul a evitat un răspuns direct, reiterând că nu consideră că a plagiat și că eventualele suspiciuni trebuie analizate de „organele în drept”.

Această linie de apărare este însă contrazisă de cadrul legal și academic existent la acel moment. În 2009, atât normele universitare, cât și legislația românească impuneau explicit marcarea prin ghilimele a fragmentelor preluate din alți autori și indicarea sursei, reguli care nu au fost respectate în teza ministrului Justiției.

