Nicușor Dan: ”Coaliția de guvernare funcționează”. Ce a spus președintele despre o nouă creștere a TVA

Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens.

El a fost întrebat de jurnalişti despre situaţia din cadrul coaliţiei şi dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului în cazul în care nu va accepta varianta propusă de partenerii de coaliţie privind reforma administraţiei locale.

"Haideţi să discutăm mai puţin de demisii. Ce se întâmplă este că acest Guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi există nemulţumiri, dar ce e important este că funcţionează în momentul ăsta", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat şi dacă este de acord cu varianta premierului privind cele 13.000 de concedieri din administraţia publică locală sau ar trebui să existe o mai mare flexibilitate, şeful statului a spus: "În orice caz, toţi românii văd, simt că avem un aparat şi central şi local în care sunt poziţii ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta, în cât timp, astfel încât să funcţioneze instituţiile, e o discuţie între partidele din coaliţie, există opinii diferite. Eu apreciez faptul că aceste discuţii, la nivel de lideri, sunt absolut civilizate. Bineînţeles că sunt membri de partid mai exuberanţi care critică partidele din coaliţie, adverşi sau, în fine, partenerii, dar la nivel de lideri e o discuţie foarte aşezată".

Potrivit preşedintelui, discuţia cea mai importantă din coaliţie săptămâna viitoare este cea legată de rectificarea bugetară.

"Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate", a subliniat şeful statului.

Nicușor Dan: Nu se pune problema unei noi creșteri a TVA

Întrebat şi ce se va va întâmpla dacă toate măsurile fiscale implementate de Guvern până acum nu îşi vor face efectul, având în vedere că "vin destul de multe avertismente din partea Comisiei Europene", şi dacă "acest plan de austeritate se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp", Nicuşor Dan a răspuns: "Lucrul cel mai important, sunt, bineînţeles, două componente: este componenta impactului pe oameni şi el există, da? Am spus asta de mai multe ori. Şi este chestiunea de stabilitate financiară. Şi aici tot timpul să ne uităm în trecut, da? În trecutul recent avem cele trei agenţii de rating care au venit şi care ne-au păstrat în 'recomandat investiţiilor'. Acesta este lucrul care contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Dar, pentru punctul la care suntem, ţinând cont că acest Guvern are trei luni, toţi partenerii noştri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul la care suntem", a mai declarat şeful statului.

El a adăugat că "nu s-a pus problema" de o nouă creştere a TVA, întrebat în acest sens.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













