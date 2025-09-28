Nicușor Dan: ”Coaliția de guvernare funcționează”. Ce a spus președintele despre o nouă creștere a TVA

Stiri Politice
28-09-2025 | 12:50
Nicușor Dan
Inquam Photos / Mălina Norocea

Coaliţia de guvernare funcţionează în momentul acesta, a declarat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat că, în trei luni de mandat, Executivul a luat măsuri care au fost adoptate prin consens.

autor
Cristian Anton

El a fost întrebat de jurnalişti despre situaţia din cadrul coaliţiei şi dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului în cazul în care nu va accepta varianta propusă de partenerii de coaliţie privind reforma administraţiei locale.

"Haideţi să discutăm mai puţin de demisii. Ce se întâmplă este că acest Guvern are trei luni, a luat nişte măsuri prin consens. Ăsta este lucrul important. Bineînţeles că există nemulţumiri, tot timpul când sunt oameni foarte diferiţi există nemulţumiri, dar ce e important este că funcţionează în momentul ăsta", a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat şi dacă este de acord cu varianta premierului privind cele 13.000 de concedieri din administraţia publică locală sau ar trebui să existe o mai mare flexibilitate, şeful statului a spus: "În orice caz, toţi românii văd, simt că avem un aparat şi central şi local în care sunt poziţii ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta, în cât timp, astfel încât să funcţioneze instituţiile, e o discuţie între partidele din coaliţie, există opinii diferite. Eu apreciez faptul că aceste discuţii, la nivel de lideri, sunt absolut civilizate. Bineînţeles că sunt membri de partid mai exuberanţi care critică partidele din coaliţie, adverşi sau, în fine, partenerii, dar la nivel de lideri e o discuţie foarte aşezată".

Potrivit preşedintelui, discuţia cea mai importantă din coaliţie săptămâna viitoare este cea legată de rectificarea bugetară.

Citește și
Nicușor Dan
Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

"Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi. Şi rectificarea care va fi agreată săptămâna asta şi proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toţi oamenii care se uită la noi că suntem pe direcţia de stabilitate", a subliniat şeful statului.

Nicușor Dan: Nu se pune problema unei noi creșteri a TVA

Întrebat şi ce se va va întâmpla dacă toate măsurile fiscale implementate de Guvern până acum nu îşi vor face efectul, având în vedere că "vin destul de multe avertismente din partea Comisiei Europene", şi dacă "acest plan de austeritate se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp", Nicuşor Dan a răspuns: "Lucrul cel mai important, sunt, bineînţeles, două componente: este componenta impactului pe oameni şi el există, da? Am spus asta de mai multe ori. Şi este chestiunea de stabilitate financiară. Şi aici tot timpul să ne uităm în trecut, da? În trecutul recent avem cele trei agenţii de rating care au venit şi care ne-au păstrat în 'recomandat investiţiilor'. Acesta este lucrul care contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026. Mai este loc de reforme, care sper eu să nu însemne taxe. Dar, pentru punctul la care suntem, ţinând cont că acest Guvern are trei luni, toţi partenerii noştri apreciază că ne-am stabilizat pentru momentul la care suntem", a mai declarat şeful statului.

El a adăugat că "nu s-a pus problema" de o nouă creştere a TVA, întrebat în acest sens. 

Cum se împart banii la rectificarea bugetară

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, coalitie de guvernare, functionare,

Dată publicare: 28-09-2025 12:50

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Mesajul subtil al Maiei Sandu în ziua votului. Detaliul din ținuta sa care indică viitorul Moldovei
GALERIE FOTO | Mesajul subtil al Maiei Sandu în ziua votului. Detaliul din ținuta sa care indică viitorul Moldovei
Citește și...
Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova
Stiri actuale
Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând că este o zi "decisivă", "istorică" pentru Republica Moldova.

Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: ”Am avut o influenţă a SRI în viaţa noastră politică, în decizii, în zona economică”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a existat ”o influenţă” a Serviciului Român de Informaţii (SRI) în viaţa politică şi în zona economică din România.

Nicușor Dan, întrebat despre demisia premierului în cazul în care măsurile nu trec de CCR: Dreptul nu este o ştiinţă
Stiri Politice
Nicușor Dan, întrebat despre demisia premierului în cazul în care măsurile nu trec de CCR: Dreptul nu este o ştiinţă

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze în cazul în care pachetele de reformă vor fi declarate, integral sau parțial, neconstituționale.

Nicușor Dan cere unitate în Coaliție și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor
Stiri Politice
Nicușor Dan cere unitate în Coaliție și continuarea reformelor asumate în fața cetățenilor

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, la întâlnirea de marţi cu liderii coaliţiei.

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 800.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 800.000 de cetățeni au votat până la prânz. Prezența la vot

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28