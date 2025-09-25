Nicuşor Dan: Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova

Stiri Politice
25-09-2025 | 23:12
nicusor dan
Inquam Photos / George Călin

Direcţia de acţiune a partidelor suveraniste este "aliniată cu Moscova", a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan.

autor
Stirileprotv

Faptul că partidele suveraniste au votat împotriva legii care permite doborârea dronelor reprezintă "este încă un semn" în acest sens, a spus el, pentru Digi 24. El a menţionat însă că nu ştie dacă această aliniere este una voită sau nu.

"(Votul în ce priveşte legea referitoare la drone este, n.r.) încă un semn că ele sunt aliniate - voit, nevoit, influenţate, nu pot, nu sunt în măsură eu să spun asta - dar că direcţia lor de acţiune este aliniată cu Moscova, asta e clar. (...) Am informaţii parţiale. În momentul în care, inclusiv de alegerile din noiembrie anul trecut, Parchetul general a venit cu un set de dovezi, care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese sunt şi n-au fost făcute publice, alte piese nu sunt, dar evident că este una din preocupările pe care le am...", a precizat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, dacă se va confirma că în România există forţe politice aliniate în mod intenţionat politicii Moscovei, acest lucru ar fi "foarte grav" şi poate să ducă inclusiv la consecinţe juridice.

Pe de altă parte, Nicuşor Dan a subliniat faptul că România ştie să se apere şi are aliaţi puternici.

Citește și
Ilie Bolojan
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

"România ştie să se apere şi progresează şi, pe de altă parte, are nişte parteneri foarte puternici cu care avem relaţii foarte bune. Deci, oamenii trebuie să fie foarte liniştiţi că România este, în momentul acesta, în perspectiva securităţii, este într-o poziţie foarte bună", a spus preşedintele.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, nicusor dan,

Dată publicare: 25-09-2025 23:12

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%
Stiri Politice
Guvernul ar pregăti două rectificări bugetare în decurs de o lună. Subvențiile partidelor ar putea fi reduse cu 10%

Guvernul se pregătește pentru o nouă împărțire a banilor din buget. Ar urma să facă două rectificări bugetare într-un interval de o lună. Liderii coaliției s-au reunit într-o ședință ca să negocieze cine va primi mai mulți bani și cine va pierde.

Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România
Stiri Politice
Victor Negrescu: Rusia ar cheltui 1% din PIB-ul Moldovei pentru a influenţa alegerile, inclusiv prin reţele din România

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, joi, că în Republica Moldova se vorbeşte de 1% din PIB-ul ţării, folosit de Federaţia Rusă, milioane de euro cheltuiţi pentru a influenţa alegerile.

Ministrul Apărării, după CSAT: „Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare este la comandantul misiunii”
Stiri Politice
Ministrul Apărării, după CSAT: „Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare este la comandantul misiunii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, după şedinţa CSAT, că s-a completat cadrul legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor.

Recomandări
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile
Stiri externe
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni
Stiri Sociale
S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Guvernul intenționează să reducă perioada șomajului pentru că este nevoie de mai mulți oameni în economie, iar reprezentanții mediului de afaceri confirmă că de ani de zile au mari dificultăți în a-și găsi angajați.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28