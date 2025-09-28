Nicușor Dan i-a îndemnat pe basarabeni să iasă la vot: E o chestiune foarte serioasă. Zi decisivă pentru Republica Moldova

Stiri actuale
28-09-2025 | 12:01
alegeri republica moldova
Inquam/ Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan i-a îndemnat, duminică, pe basarabenii din România să meargă la vot la alegerile parlamentare, adăugând că este o zi "decisivă", "istorică" pentru Republica Moldova.

autor
Cristian Anton

"E o chestiune foarte serioasă. Ştiţi că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova şi îi îndemn pe toţi basarabenii din România, ştiu unde sunt secţiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aş spune, istorică pentru Republica Moldova", a declarat Nicuşor Dan.

El nu a dorit să anticipeze un rezultat al votului, întrebat care crede că va fi direcţia pe care va merge Republica Moldova după scrutinul de duminică, dacă va continua calea europeană sau se va apropia de Rusia.

”Este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot”

"Sunt preşedintele României, respect statalitatea Republicii Moldova şi nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declaraţie de a mea, evident că am o opinie. Ăsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Şi dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnaţi-i să meargă la vot", a transmis şeful statului.

Cetăţenii Republicii Moldova îşi aleg duminică reprezentanţii în viitorul Legislativ, scrutinul fiind descris drept crucial pentru parcursul european al ţării vecine.

Citește și
maia sandu
Maia Sandu: Rusia dă lecții de democrație, dar președintele și partidul de guvernare nu se mai schimbă de decenii

În România sunt deschise 23 de secţii de votare, unde sunt aşteptaţi la urne aproximativ 30.000 de cetăţeni. 

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 12:01

