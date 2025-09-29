Nicuşor Dan: Votul basarabenilor a arătat demnitate în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum

Nicușor Dan a transmis luni respectul său pentru votul basarabenilor, evidențiind demnitatea, maturitatea și curajul lor în fața unei presiuni fără precedent, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Şeful statului a mai afirmat că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european.

”Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, este mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.

El a ţinut să îi asigure pe toţi cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că ”România va continua să ajute Moldova în parcursul său european şi va continua proiectele care să aducă prosperitate şi o calitate a vieţii mai bună pentru basarabeni”.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), înfiinţat de preşedinta Moldovei, Maia Sandu, ar putea păstra majoritatea în parlament după alegerile din 28 septembrie, în urma redistribuirii mandatelor parlamentare, scrie TASS citând datele preliminare ale Comisiei Electorale Centrale comunicate după procesarea a 99,12% din procesele-verbale.

Anterior, în cursul nopţii, agenţia de presă oficială a statului rus se grăbise să anunţe victoria formaţiunilor de opoziţie, deşi cita doar datele din ţară, fără diaspora.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













