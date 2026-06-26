La discuții participă președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, potrivit agendei președintelui.

Întâlnirea are loc în contextul actualei situații politice, partidele urmând să prezinte preşedintelui Nicuşor Dan soluţia la criza politică. După ce două încercări de a instala un guvern nu au avut succes, chiar dacă Guvernul Tomac nu a ajuns la vot în Parlament, partidele au părut puţin mai dispuse să se aşeze la negocieri.

PNL a lansat ideea unui pact pentru a instala un guvern minoritar - fie unul PNL-USR-UDMR, fie unul monocolor PSD. Aici intervin opoziţiile PSD şi USR. PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD.

Deşi AUR ar fi fost un actor cheie la eventuala învestire a Guvernului Veştea, dar a condiţionat votul de o declaraţie a preşedintelui care să arate că AUR nu este o formaţiune extremistă, joi seară, şeful statului a reiterat ideea că AUR nu este un partid pro-occidental.

Şeful statului a declarat, miercuri, înainte de vizita în Polonia, dar şi în timpul acesteia, că aşteaptă de la partide responsabilitate şi o majoritate. Această majoritate ar trebui să-i fie prezentată vineri, iar şeful statului ar vrea să existe un guvern învestit până la finalul sesiunii parlamentare care se încheie marţi.

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru premier

Vineri, PNL, USR și UDMR au anunțat că europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea comună pentru funcția de premier. ”Știu exact ce am de făcut”, a declarat Mureșan, după anunțul nominalizării sale.

Partidul Social Democrat a denunţat blocajul politic total iresponsabil al PNL, USR şi UDMR, care riscă „să arunce România în haos economic şi social”, după anunţul privind propunerea lui Siegfried Mureşan premier, din partea celor trei partide. Porivit PSD, anunţul partidelor de dreapta privind susţinerea unui prim-ministru comun – fără a avea o majoritate parlamentară solidă în spate – este o nouă tentativă de inventare a unor condiţii menite să facă imposibilă formarea unui Guvern cu puteri depline. Aceasta nu este negociere. Aceasta este sabotaj şi rea-voinţă, mai spune PSD.

Bucureştiul se află sub presiune să-şi reducă deficitul bugetar ridicat şi să îndeplinească obiectivele-cheie ale reformelor economice până la sfârşitul lunii august, pentru a-şi asigura finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro. Agenţiile de rating sunt, de asemenea, cu ochii pe situaţie, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea declanşa o retrogradare extrem de dăunătoare a statutului ţării, a scris POLITICO.

La această presiune se adaugă vacanţa parlamentară de vară programată. Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârşitul lunii iunie, spun analiştii, actualul guvern interimar condus de prim-ministrul demisionar Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până în toamnă.