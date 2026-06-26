Provocarea este încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru formarea unui guvern stabil.

Ultima coaliție din România s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Dan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce la formarea unei noi administrații.

Acum mai are o singură șansă să desemneze un nou prim-ministru și să obțină aprobarea acestuia prin votul Parlamentului, înainte ca scenariul alegerilor anticipate să intre în joc.

Dan va fi reticent în a declanșa noi alegeri generale, întrucât rivalii săi din extrema dreaptă, partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), dețin un avans semnificativ în sondaje.

Însă refuzul de a convoca alegeri prezintă, la rândul său, riscuri, în condițiile în care oponenții președintelui din AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să îl demită, o opțiune despre care unii analiști cred că ar putea câștiga tot mai mult sprijin pe măsură ce criza se prelungește.

Între timp, pentru această țară cu 19 milioane de locuitori aflată la granița estică a Uniunii Europene, timpul se scurge. Bucureștiul este sub presiune să reducă deficitul bugetar ridicat și să îndeplinească obiectivele-cheie ale reformelor economice până la sfârșitul lunii august, pentru a-și asigura finanțarea europeană în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro.

Agențiile de rating urmăresc, de asemenea, cu atenție evoluția situației, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea declanșa o retrogradare extrem de dăunătoare a ratingului de țară, menționează POLITICO.

Criză constituțională și negocieri fără rezultat

La această presiune se adaugă și vacanța parlamentară de vară. Dacă nu se va ajunge la un acord până la sfârșitul lunii iunie, spun analiștii, actualul guvern interimar condus de premierul demisionar Ilie Bolojan va continua, cel mai probabil, să guverneze până în toamnă.

„Ne aflăm acum la începutul unei crize constituţionale”, a declarat Cristian Pîrvulescu, profesor la Universitatea Națională de Studii Politice și Administrație Publică din București. Potrivit Constituției, unii miniștri aflați în prezent în funcție „nu mai au dreptul să fie miniștri”, deoarece mandatul guvernului interimar nu ar trebui să depășească 45 de zile, termen care a expirat deja, a explicat acesta.

Discuțiile dintre partidele politice din România pentru ajungerea la un acord privind formarea unui guvern minoritar au continuat joi, însă s-au încheiat după două ore fără niciun rezultat.

Nicușor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii partidelor vineri, însă nu va desemna un nou prim-ministru decât dacă aceștia vor ajunge la un acord privind susținerea unui guvern minoritar.

Ce variante sunt luate în calcul pentru viitorul Guvern

Radu Magdin, analist politic, a declarat că, în opinia sa, alegerile anticipate nu reprezintă un scenariu „credibil”, deoarece România nu a organizat niciodată astfel de alegeri de la căderea comunismului, în 1989.

„Ne aflăm într-un proces de «speed-dating» în ceea ce priveşte consultările prezidenţiale cu partidele”, a spus Magdin.

Potrivit acestuia, opțiunile aflate pe masă sunt fie un guvern minoritar format de PSD, ai cărui membri l-au propus în această săptămână pe liderul partidului, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru, fie un guvern minoritar alcătuit din liberalii premierului demisionar, alături de alte partide de centru-dreapta și liberale.

În prezent este discutată și o a treia variantă, care ar presupune o „rotație” între un guvern minoritar format exclusiv din PSD și coaliția minoritară de centru-dreapta și liberală, până la următoarele alegeri, programate în 2028.

PSD s-a retras din coaliția lui Bolojan în aprilie și s-a aliat cu partidul de extremă dreaptă AUR, condus de fostul rival al lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, George Simion, pentru a susține o moțiune de cenzură. Potrivit POLITICO, social-democrații au respins politicile dure de reducere a deficitului promovate de Bolojan, care au afectat domeniile și categoriile de alegători pe care partidul le reprezintă.