De asemenea, el a spus că, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi.

”Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus preşedintele, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: ”Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Nicuşor Dan a menţionat că aşteaptă de la partide să vină cu o majoritate.

”Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă se aşteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, Nicuşor Dan a răspuns: ”Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.

Întâlniri la Vila Lac și negocieri pentru desemnarea premierului

Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu s-au întâlnit joi după amiază la Vila Lac 2 pentru a încerca să deblocheze situația. La plecare însă, nu au dat declaratii.

Potrivit unor surse apropiate de președinte, Nicușor Dan vrea sa desemneze premierul dupa ce partidele incheie un acord.

În această seară, președintele revine din Polonia, iar mâine se va întâlni cu liderii celor patru formațiuni.