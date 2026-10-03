Ziua aleasă nu este una întâmplătoare, pe 4 octombrie fiind marcată Ziua Internațională a Animalelor, conform unui comunicat de presă al Federației Împreună pentru Animale.

„Oameni din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și din alte orașe ale țării vin la București pentru a atrage atenția autorităților că, deși animalele nu pot vorbi, există oameni care le reprezintă și le apără drepturile. România se află la coada clasamentului european în privința gestionării câinilor fără stăpân. Nu are o legislație specifică pentru gestionarea situației pisicilor, caii sunt exploatați uneori până la moarte, unele găini ouătoare sunt ținute în condiții primitive, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în fața barbariei oamenilor. Statul român continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere, fără să aibă un program național de sterilizare. Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați, iar problema rămâne endemică la nivel național. În timp ce, în Europa, animalele de companie sunt recunoscute ca membri ai familiei, în România acestea sunt considerate încă bunuri, iar cazurile de cruzime, în loc să scadă, se înmulțesc. Pentru animalele care nu pot vorbi, oamenii au ales să o facă”, transmit organizatorii.

Protestul este organizat de Federația Împreună pentru Animale, alături de peste 70 de ONG-uri din toată țara, și se va desfășura astfel: ora 14:00 - adunarea participanților în fața Teatrului Național București; ora 15:00 - plecarea în marș către Piața Victoriei; până în jurul orei 19:30-20:00 -protest în fața Guvernului României.