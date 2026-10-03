Pentru că Trump are o poziție asemănătoare în toate pozele făcute cu invitații la adunarea ONU, unii au lansat ideea că aceștia s-ar fi pozat cu o imagine a liderului american. Administrația prezidențială acuză un fake news, iar experții în fotografie confirmă că poza este autentică.

Invitați diferiți, dar aceeași poziție în fața aparatului foto pentru Donald Trump, la recepția oferită de liderul american cu ocazia Adunării Generale a ONU de la New York, de la finalul lunii trecute.

După ce președintele Nicușor Dan a postat pe X fotografia în care apare alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de Donald Trump, unii au lansat ipoteza că Trump nu ar fi fost acolo, ci era doar o imagine cu el. Alții au analizat înălțimea celor doi președinți, având în vedere că Trump măsoară aproximativ un metru și 90 de centimetri.

Imediat a venit dezmințirea Administrației Prezidențiale: „Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice. Cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate și eliberate concomitent către toate țările participante.”

Ce spun experții despre fotografia controversată

Biroul de presă de la Cotroceni a precizat că este o fotografie reală cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în persoană și a fost realizată de fotograful oficial al Casei Albe.

Experții în fotografie confirmă prezența fizică a lui Trump, dar admit că există posibilitatea ca poza să fie cosmetizată.

Reporter: „Primul lucru la care tu te-ai uitat când ai văzut acea fotografie ca să încerci să-ți dai seama dacă e reală sau nu, care a fost?”

Octav Ganea, fotojurnalist coordonator Inquam Photos: „Sursele de lumină din cadru, dacă erau aceleași pe fețele lor și dacă se vede volumul la poziția lui Trump, după aceea am început să văd celelalte imagini din online și mi-am dat seama că nu este un «cut out», n-avea cum să fie un cut out (panou din carton n.r.). Cineva s-a chinuit foarte mult să-l editeze foarte bine și, cel mai probabil, având în vedere că într-adevăr poziția corpului e diferită în fiecare cadru, dar fața este aproape aceeași, cineva s-a gândit să facă ce a făcut acum câteva zile bune când s-a întâlnit Xi Jinping când l-a întâmpinat la aeroport și a zis «punem altă față, că în aia se strâmba». Lumea se agață de faptul că ar fi foarte înalt Donald Trump și Nicușor Dan foarte scund, de fapt diferența dintre ei este foarte mică. Trump nu are 1,90 m, cum e menționat pe site-ul Casei Albe, are mai puțin.”

Inclusiv ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a postat fotografia cu cei trei pe pagina sa de X și a scris că ea reflectă forța Parteneriatului Strategic dintre cele două țări.