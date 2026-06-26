În acest moment, singura certitudine este că va fi guvern minoritar, pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că ”să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală", iar preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat ”exhibiţionismul moral al unora”.

”Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile”, acuză Grindeanu, transmiţând celor de la USR că se poate şi fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluţie, chiar dacă poziţiile par ireconciliabile, pentru că ”nu putem să închidem ţara”.

Preşedintele Nicuşor Dan aşteaptă vineri de la partide o majoritate şi responsabilitate. Deşi AUR ar fi fost un actor cheie la eventuala învestire a Guvernului Veştea, dar a condiţionat votul de o declaraţie a preşedintelui care să arate că AUR nu este o formaţiune extremistă, joi seară, şeful statului a reiterat ideea că AUR nu este un partid pro-occidental.

După ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, la începutul lunii mai, cu cel mai mare număr de voturi înregistrat vreodată - 281 - s-a declanşat o criză majoră care nu pare deocamdată a fi aproape de final.

Președintele Nicușor Dan a făcut două încercări de premieri

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut două încercări de premieri care să formeze o majoritate, în condiţiile în care poziţiile partidelor au fost diametral opuse.

Premierul desemnat Eugen Tomac, care ar fi trebuit să aibă un guvern tehnic, nu a ajuns la vot, întrucât discuţiile cu partidele au arătat că nu are majoritate. În aceste condiţii Tomac şi-a depus mandatul.

A urmat desemnarea surpriză a unui liberal - Adrian Veştea - fără consultarea PNL şi fără informarea partidului. În loc să ducă la calmarea crizei politice, nominalizarea lui Veştea a escaladat situaţia. S-au făcut aproape din toate părţile acuzaţii de trădare, iar liberalii au organizat un Congres Extraordinar, poziţia anterioară de a nu face alianţă cu PSD fiind reconfirmată. De asemenea, a fost reconfirmat în funcţie preşedintele formaţiunii, Ilie Bolojan.

PNL, USR şi UDMR au anunţat că nu susţin învestirea Guvernului Veştea, PSD a anunţat că susţine. Premierul desemnat a ajuns să negocieze cu AUR pentru învestire.

Cu doar câteva ore înaintea votului de luni, 23 iunie, Adrian Veştea a discutat cu liderul AUR, George Simion. Acesta a condiţionat votul de o declaraţie a preşedintelui Nicuşor Dan care să arate că AUR nu este o formaţiune extremistă. Declaraţia nu a venit, iar Guvernul Veştea nu a trecut de votul Parlamentului, primind doar 189 de voturi faţă de 233 necesare.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut marţi consultări cu toate formaţiunile politice din Parlament, chiar şi cu parlamentarii neafiliaţi şi a anunţat că România va avea o guvernare pro-occidentală şi un guvern minoritar.

Preşedintele aşteaptă acum de la partide soluţia

Partidele ar urma să prezinte, vineri, preşedintelui Nicuşor Dan soluţia la criza politică, liderii principalelor formaţiuni având mai multe discuţii pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni.

Şeful statului a declarat, miercuri, înainte de vizita în Polonia, dar şi în timpul acesteia, că aşteaptă de la partide responsabilitate şi o majoritate. Această majoritate ar trebui să-i fie prezentată vineri, iar şeful statului ar vrea să existe un guvern învestit până la finalul sesiunii parlamentare care se încheie marţi.

"Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate", a explicat preşedintele.

PSD nu vrea cu USR, USR nu vrea cu PSD

După ce două încercări de a instala un guvern nu au avut succes, chiar dacă Guvernul Tomac nu a ajuns la vot în Parlament, partidele au părut puţin mai dispuse să se aşeze la negocieri.

PNL a lansat ideea unui pact pentru a instala un guvern minoritar - fie unul PNL-USR-UDMR, fie unul monocolor PSD.

Aici intervin opoziţiile PSD şi USR. PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că "să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală", adăugând că USR nu va susţine revenirea PSD la putere după ce a dărâmat Guvernul Bolojan cu sprijinul AUR. USR propune rotativă - acum Guvern PNL-USR-UDMR, iar de la anul Guvern PSD.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat "exhibiţionismul moral al unora" şi a reiterat ideea că PSD nu susţine un guvern PNL-USR-UDMR.

"Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile", acuză Grindeanu, transmiţând celor de la USR că se poate şi fără ei.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, după consultările de la Cotroceni, că există trei variante - cele două enunţate anterior, dar şi varianta guvern PSD-PNL-UDMR, cu majoritate subţire.

Preşedintele UDMR este de părere că trebuie găsită o soluţie pentru că "nu putem să închidem ţara".

În afară de numele lui Sorin Grindeanu, pe care partidul l-a mandatat să fie propunerea de premier a formaţiunii, nu au fost rostite alte nume de premieri care ar putea fi prezentate preşedintelui,

Criza politică şi pericolele economice

"Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta", a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Bucureştiul se află sub presiune să-şi reducă deficitul bugetar ridicat şi să îndeplinească obiectivele-cheie ale reformelor economice până la sfârşitul lunii august, pentru a-şi asigura finanţare din partea UE în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro. Agenţiile de rating sunt, de asemenea, cu ochii pe situaţie, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea declanşa o retrogradare extrem de dăunătoare a statutului ţării, a scris, joi seară, POLITICO.

La această presiune se adaugă vacanţa parlamentară de vară programată. Dacă nu se ajunge la un acord până la sfârşitul lunii iunie, spun analiştii, actualul guvern interimar condus de prim-ministrul demisionar Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până în toamnă.

"Ne aflăm acum la începutul unei crize constituţionale", a declarat Cristian Pîrvulescu de la Universitatea Naţională de Studii Politice şi Administraţie Publică din Bucureşti.

Conform Constituţiei, unii miniştri aflaţi în prezent în funcţie "nu mai au dreptul să fie miniştri", deoarece mandatul guvernului interimar nu ar trebui să depăşească 45 de zile, termen care a expirat deja, a explicat el.

Care este aritmetica parlamentară

Pentru învestire, Guvernul are nevoie de 233 de voturi "pentru". La cum arată aritmetica parlamentară, numărul de voturi este extrem de greu de obţinut, aşa cum s-a dovedit la votul pentru Guvernul Veştea.

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 de parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S. România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori