În prezent, ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European. Duminică, a fost ales vicepreşedinte PNL, în echipa lui Ilie Bolojan.

Siegfried Mureşan s-a născut în 20 septembrie 1981, în Hunedoara, mama sa fiind de origine germană.

Formare şi începuturile carierei profesionale

Pregătirea sa academică este strâns legată de spaţiul german, acesta absolvind Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin.

A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani. Din 2011, a activat în poziţia de consilier politic principal pentru probleme economice în cadrul PPE la Bruxelles.

Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească în 2014, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune creată la iniţiativa lui Traian Băsescu.

În acea perioadă, i-a făcut campanie Elenei Udrea şi a fost propus de Traian Băsescu pentru funcţia de premier. În 2018, acesta a făcut pasul către Partidul Naţional Liberal (PNL), devenind ulterior şi preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora.

Activitatea europeană

Mureşan este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024). Expertiza sa financiară a fost esenţială în negocierea viitorului buget Multianual (2028-2034).

În calitate de negociator-şef, acesta gestionează un pachet estimat la aproximativ două trilioane de euro, susţinând finanţarea agriculturii şi a politicii de coeziun.

A activat în calitate de co-raportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor.

Este preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, fiind un susţinător vocal al aderării acesteia la UE şi negociator pentru pachete financiare de modernizare a infrastructurii de peste Prut. Pentru aceste eforturi, a fost decorat de Maia Sandu cu "Ordinul de Onoare" în 2021.

Siegfried Mureşan este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.

Vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.