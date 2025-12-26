După mesele consistente de Crăciun, cherhanalele de la malul mării au fost pline de clienți care au poftit pește proaspăt

Stiri Turism
26-12-2025 | 19:38
×
Codul embed a fost copiat

Cherhanalele de la malul mării au fost pline ochi de clienți care au poftit pește proaspăt din Marea Neagră. Borșul, icrele, și calcanul fript pe plită au fost comenzile vedetă.  

autor
Yvette Mîrza

Cum era firesc, după un astfel de prânz, mulți au ieșit la plimbare pe faleză.

După prea multe mese consistente, nu au fost puțini cei care au simțit nevoia unei pauze culinare. Așa că au optat pentru mâncăruri mai ușoare, care să le ofere o stare de confort și echilibru. O familie a venit din Câmpina pe litoral special că să mânânce pește proaspăt din Marea Neagră: ”În fiecare an venim. Ori în ianuarie ori la sfârșitul lui decembrie.”

Ca ei au gândit și alții care au comandat icre, rapane și borș de pește: ”Un borș de pește, după masa de Crăciun de ieri, intră foarte bine borșul de pește și un calcan și icre de știucă.”

În a doua zi de Crăciun, în cherhanalele de pe litoral, cel mai comandat preparat este aperitivul cu pește proaspăt. Un platou potrivit pentru două persoane costă 200 de lei și conține hamsie prăjită, icre de crap și de știucă, midii pane, dar și rapane prăjite pe plită încinsă.

Citește și
turisti maramures
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”

Sorin Rusu – bucătar – managerul unui restaurant: ”Nelipsitul calcan pe plită, care este un deliciu după masa aceasta încărcată de Crăciun.”

În bucătării s-a gătit mai mult ca într-o zi obișnuită.

Mădălina Manea - bucătar: ”Ciorba de perișoare de pește, pentru astăzi s-au pregătit 50 de litri, borșul de pește undeva la 90 de litri, storceagul din sturion, undeva la 80-90 de litri. Astăzi fiind o zi destul de…lumea sătulă de carne de porc care a picat foarte greu, lumea vine un borș de pește.”

Matei Datcu – managerul unui restaurant: ”Vremea ne-a ajutat foarte mult, e soare, destul de frig. Ciorbă, platouri, aperitiv, cu soarele ăsta a apărut și scrumbia, scrumbia este principală.”

După prînz, mulți și-au completat ziua cu o plimbare pe faleză. Dacă mergeți de Revelion pe litoral trebuie să știți că în următoarele zilele vântul va bate nervos.
 

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 26-12-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”
Stiri Turism
Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”

Satele din Maramureș i-au făcut pe mulți străini să se îndrăgostească de aceste locuri și să nu mai vrea să plece de aici. Au adoptat inclusiv și obiceiurile și felul în care este sărbătorit Crăciunul.

Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile
Stiri Turism
Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile

În Bucovina a fost zi de plimbare. Turiștii au făcut turul mănăstirilor și au ajuns în locuri uitate parcă de timp. Au fost așteptați cu mâncăruri patriarhale, gătite la foc domol, și s-au bucurat de priveliștea încântătoare.

Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București
Stiri Turism
Cea mai caldă capitală europeană în ianuarie, ideală pentru a fugi de gerul din România. E la doar două ore de București

În mijlocul vremii mohorâte din România, gândul unei escapade la soare, în plină iarnă, devine extrem de tentant. Iar există o destinație europeană aflată la doar două ore de zbor din București, oferă temperaturi plăcute în luna ianuarie.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate
Stiri actuale
Plan Roșu de Intervenție activat, în urma unui accident între 10 mașini, în județul Olt. 27 de persoane implicate

Un accident de amploare s-a produs pe Drumul Expres 12, în zona localității Optași Măgura, județul Olt, unde 10 autoturisme au fost implicate într-o coliziune în care se aflau aproximativ 27 de persoane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28