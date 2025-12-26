După mesele consistente de Crăciun, cherhanalele de la malul mării au fost pline de clienți care au poftit pește proaspăt

Cherhanalele de la malul mării au fost pline ochi de clienți care au poftit pește proaspăt din Marea Neagră. Borșul, icrele, și calcanul fript pe plită au fost comenzile vedetă.

Cum era firesc, după un astfel de prânz, mulți au ieșit la plimbare pe faleză.

După prea multe mese consistente, nu au fost puțini cei care au simțit nevoia unei pauze culinare. Așa că au optat pentru mâncăruri mai ușoare, care să le ofere o stare de confort și echilibru. O familie a venit din Câmpina pe litoral special că să mânânce pește proaspăt din Marea Neagră: ”În fiecare an venim. Ori în ianuarie ori la sfârșitul lui decembrie.”

Ca ei au gândit și alții care au comandat icre, rapane și borș de pește: ”Un borș de pește, după masa de Crăciun de ieri, intră foarte bine borșul de pește și un calcan și icre de știucă.”

În a doua zi de Crăciun, în cherhanalele de pe litoral, cel mai comandat preparat este aperitivul cu pește proaspăt. Un platou potrivit pentru două persoane costă 200 de lei și conține hamsie prăjită, icre de crap și de știucă, midii pane, dar și rapane prăjite pe plită încinsă.

Sorin Rusu – bucătar – managerul unui restaurant: ”Nelipsitul calcan pe plită, care este un deliciu după masa aceasta încărcată de Crăciun.”

În bucătării s-a gătit mai mult ca într-o zi obișnuită.

Mădălina Manea - bucătar: ”Ciorba de perișoare de pește, pentru astăzi s-au pregătit 50 de litri, borșul de pește undeva la 90 de litri, storceagul din sturion, undeva la 80-90 de litri. Astăzi fiind o zi destul de…lumea sătulă de carne de porc care a picat foarte greu, lumea vine un borș de pește.”

Matei Datcu – managerul unui restaurant: ”Vremea ne-a ajutat foarte mult, e soare, destul de frig. Ciorbă, platouri, aperitiv, cu soarele ăsta a apărut și scrumbia, scrumbia este principală.”

După prînz, mulți și-au completat ziua cu o plimbare pe faleză. Dacă mergeți de Revelion pe litoral trebuie să știți că în următoarele zilele vântul va bate nervos.



