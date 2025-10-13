Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”

Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

Recent, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a evitat să spună dacă va demisiona în cazul în care modificările sunt declarate neconstituționale.

Într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, realizat de jurnalistul Cristian Leonte, președintele României a declarat că i-a transmis în mod explicit lui Ilie Bolojan că trebuie să rămână în funcție, deoarece, în opinia sa, ”dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar ”un text” care nu este contituțional ”nu înseamnă nimic”.

Cristian Leonte: Domnule președinte, după noua amânare la CCR a deciziei în privința reformei pensiei magistraților, ați mai vorbit cu domnul Ilie Bolojan?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Eu vorbesc destul de des cu domnul Bolojan.”

Cristian Leonte: Opinia dumneavoastră este că ar trebui sau nu ar trebui să demisioneze dacă această lege pică la Curtea Constituțională?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Opinia mea este că nu.”

Cristian Leonte: I-ați transmis?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Desigur. Da, da, da, desigur. Dreptul este o știință, este o știință cu o istorie îndelungată, dar nu este o știință exactă, există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun în limbajul comun. Există ambiguități în textele de lege, există ambiguități în Constituție, există interpretări care poate să fie diferite. Și atunci, pentru faptul că cineva face un text și Curtea Constituțională spune că nu-i constituțional nu înseamnă nimic. N-a fost o rea-voință, a fost, dimpotrivă, o bună-voință de a se acorda cu toate deciziile anterioare ale Curții. Asta e opinia mea.”

Cristian Leonte: Așadar, susțineți că premierul Bojan să continue să conducă această coaliție în această formulă și în eventualitatea în care legea ar cădea la Curtea Constituțională.

Președintele României, Nicușor Dan: ”Exact în sensul ăsta am răspuns da. Eu sper să treacă, dar acum o să vedem ce se va întâmpla.”

”Nu există acest scenariu”, al prăbușirii coaliției de guvernare

De altfel, președintele Nicușor Dan este de părere că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-minorități naționale funcționează foarte bine, chiar dacă în spațiul public sunt percepute unele tensiuni între unii lideri de partide.

El spune că nu există riscul ca ”cel puțin un an, doi din momentul ăsta, ca această coaliție să nu funcționeze”

Cristian Leonte: Ce s-ar întâmpla dacă actuala coaliție s-ar prăbuși?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Nu există acest scenariu și v-o spun cu toată responsabilitatea. Pentru că am interacționat mai mult înainte de formarea guvernului, mai puțin acum după, în mod firesc, pentru că s-a format un guvern și el se ocupă de problemele administrative, dar am interacționat și cu liderii în ansamblul lor și cu lideri individuali, în discuții individuale. Nu există acest scenariu. Adică fiecare din cele patru partide și respectiv minoritățile naționale înțeleg că este pentru ... în interesul național, în acest moment, în interesul României să rămână la guvernare. Și nu există riscul ca cel puțin un an, doi din momentul ăsta, ca această coaliție să nu funcționeze”.

