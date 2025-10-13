Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”

Stiri Politice
13-10-2025 | 18:46
×
Codul embed a fost copiat

Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

autor
Cristian Matei

Recent, Curtea Constituțională a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a evitat să spună dacă va demisiona în cazul în care modificările sunt declarate neconstituționale.

Într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, realizat de jurnalistul Cristian Leonte, președintele României a declarat că i-a transmis în mod explicit lui Ilie Bolojan că trebuie să rămână în funcție, deoarece, în opinia sa, ”dreptul nu este o știință exactă, există interpretări”, iar ”un text” care nu este contituțional ”nu înseamnă nimic”.

Cristian Leonte: Domnule președinte, după noua amânare la CCR a deciziei în privința reformei pensiei magistraților, ați mai vorbit cu domnul Ilie Bolojan?

Președintele României, Nicușor Dan:Eu vorbesc destul de des cu domnul Bolojan.”

Citește și
Nicușor Dan
Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”

Cristian Leonte: Opinia dumneavoastră este că ar trebui sau nu ar trebui să demisioneze dacă această lege pică la Curtea Constituțională?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Opinia mea este că nu.”

Cristian Leonte: I-ați transmis?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Desigur. Da, da, da, desigur. Dreptul este o știință, este o știință cu o istorie îndelungată, dar nu este o știință exactă, există interpretări, pentru că dreptul folosește limbajul comun în limbajul comun. Există ambiguități în textele de lege, există ambiguități în Constituție, există interpretări care poate să fie diferite. Și atunci, pentru faptul că cineva face un text și Curtea Constituțională spune că nu-i constituțional nu înseamnă nimic. N-a fost o rea-voință, a fost, dimpotrivă, o bună-voință de a se acorda cu toate deciziile anterioare ale Curții. Asta e opinia mea.”

Cristian Leonte: Așadar, susțineți că premierul Bojan să continue să conducă această coaliție în această formulă și în eventualitatea în care legea ar cădea la Curtea Constituțională.

Președintele României, Nicușor Dan:Exact în sensul ăsta am răspuns da. Eu sper să treacă, dar acum o să vedem ce se va întâmpla.”

”Nu există acest scenariu”, al prăbușirii coaliției de guvernare

De altfel, președintele Nicușor Dan este de părere că actuala coaliție de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR-minorități naționale funcționează foarte bine, chiar dacă în spațiul public sunt percepute unele tensiuni între unii lideri de partide.

El spune că nu există riscul ca ”cel puțin un an, doi din momentul ăsta, ca această coaliție să nu funcționeze”

Cristian Leonte: Ce s-ar întâmpla dacă actuala coaliție s-ar prăbuși?

Președintele României, Nicușor Dan: Nu există acest scenariu și v-o spun cu toată responsabilitatea. Pentru că am interacționat mai mult înainte de formarea guvernului, mai puțin acum după, în mod firesc, pentru că s-a format un guvern și el se ocupă de problemele administrative, dar am interacționat și cu liderii în ansamblul lor și cu lideri individuali, în discuții individuale. Nu există acest scenariu. Adică fiecare din cele patru partide și respectiv minoritățile naționale înțeleg că este pentru ... în interesul național, în acest moment, în interesul României să rămână la guvernare. Și nu există riscul ca cel puțin un an, doi din momentul ăsta, ca această coaliție să nu funcționeze”.

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, interviu, pensii speciale, demisie, coalitie, magistrati,

Dată publicare: 13-10-2025 18:23

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

Recomandări
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală
Stiri Justitie
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un uriaș scandal de corupție. Era acuzat pentru o mită colosală

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat, luni, definitiv, pe fostul ministru al Tineretului și al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție.

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere
Stiri Politice
PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Octombrie 2025

47:24

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28