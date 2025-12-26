Hotelierii și proprietarii de pensiuni din Bucovina se pregătesc pentru al 2-lea val de turiști. Cât costă un sejur de 5 zile

26-12-2025 | 19:33
În Bucovina a fost zi de plimbare. Turiștii au făcut turul mănăstirilor și au ajuns în locuri uitate parcă de timp. Au fost așteptați cu mâncăruri patriarhale, gătite la foc domol, și s-au bucurat de priveliștea încântătoare.

Elena Bejinaru

Chiar dacă a fost frig în creierul munților, o horă și o tuică fiartă au încălzit sufletele.

S-a lăsat seara peste stațiunea Vatra Dornei, iar turiștii s-au retras deja la pensiuni, pentru a servi cina. După meniurile mai grele de peste zi, majoritatea au în meniu preparate mai ușoare, cum ar fi ciorba, păstrăvul de Bucovina la cuptor, sau brânză cu smântână și mămăliguță.

Urmează al doilea val de turiști la munte

După ce își refac forțele, sâmbătă îi așteaptă noi activități la stațiunile balneare, la patinoar și pe munte, la petrecerile în aer liber.

De asemenea, pot merge însoțiți de ghizi pe diverse trasee sau își pot găsi liniștea la mânăstiri. Însă, pentru cei mai mulți, mâine este ultima zi din vacanța de Crăciun. Hotelierii și proprietarii de pensiuni se pregătesc deja pentru al doilea val de turiști, care vin în acest weekend să-și petreacă aici Revelionul.

Pachetele pentru un sejur de 5 zile variază între 2000 și 7000 de persoană, în funcție de locul ales și de meniu. 

Pe drumul forestier îngust care duce spre Varful Bârnărel, turiștii înaintează lent, în mașini de teren. Destinația este Schitul Sfântul Nectarie, aflat la cota 1.300. Aici călugarii trăiesc în singurătate deplină, în ritmul pădurii și al rugăciunii.

Turistă: "N-am fost niciodată în viața mea dar mi s-a părut extraordinar, extraordinar. E nemaipomenit. N-am văzut niciodată, noi fiind din Slobozia, nu avem așa ceva"

La sute de metri distanță, unde brazii ating cerul, gazdele au pregătit balmoș, la ceaun. Cum unii sunt epuizați după cărnuri grele, palincă și cârnați, pentru ei s-a pregătit lapte acru.

Petrecerea s-a încheiat abia după lăsarea intunericului.

