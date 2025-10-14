Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Stiri Politice
14-10-2025 | 10:41
justitie, coruptie, catuse
Shutterstock

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.  

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șeful statului a afirmat că SRI trebuie să se ”preocupe” de combaterea corupției, ”prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”.

”Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte teme, în interviul pe care l-am acordat jurnalistului Cristian Leonte de la Pro TV, a transmis președintele României.

Ce a declarat președintele României, Nicușor Dan, în interviul acordat ȘtirileProTV.ro

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România - a spus Nicușor Dan în interviul acordat luni, 13 octombrie, jurnalistului Cristian Leonte.

Citește și
Nicușor Dan
Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

A doua schimbare anunțată de președintele Nicușor Dan vizează corupția din România. Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 14-10-2025 10:29

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”
Stiri Politice
Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”

Președintele Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcția de șef al statului, lansate de Elena Lasconi sau de reprezentanți ai partidului AUR.

Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”
Stiri Politice
Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan că nu trebuie să demisioneze dacă pensiile magistraților ”pică” la CCR: ”Nu înseamnă nimic”

Președintele Nicușor Dan este de părere că Ilie Bolojan ar trebui să rămână în funcția de premier al României și dacă judecătorii CCR vor declara neconstituționale modificările legislative privind pensiile magistraților.

Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: Instituțiile care combat dezinformările Rusiei vor fi coordonate de CSAT. “Fiecare s-a ocupat de bucățica ei”

Instituțiile care se ocupă de combaterea știrilor false și a dezinformărilor care fac parte din războiul hibrid al Rusiei vor fi coordonate de la nivelul CSAT, pentru a le putea bloca rapid și eficient.

EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția
Interviurile Stirileprotv.ro
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Recomandări
Zelenski anunță că se va întâlni din nou cu Trump la Washington. Tema principală - apărarea antiaeriană
Stiri externe
Zelenski anunță că se va întâlni din nou cu Trump la Washington. Tema principală - apărarea antiaeriană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va efectua o vizită la Washington în cursul acestei săptămâni pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani
Stiri actuale
Compania Națională de Investiții (CNI) a cheltuit peste 66.000 de euro ca să-și parfumeze sediul. Și vrea să dea și alți bani

Peste 66.000 de euro din bani publici a cheltuit Compania Națională de Investiții (CNI) pentru a-și parfuma – cu uleiuri esențiale – sediul central, situat la câteva minute de mers pe jos de Piața Romană.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28