Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, șeful statului a afirmat că SRI trebuie să se ”preocupe” de combaterea corupției, ”prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic”.

”Fenomenul corupției trebuie atacat frontal! Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte teme, în interviul pe care l-am acordat jurnalistului Cristian Leonte de la Pro TV”, a transmis președintele României.

Ce a declarat președintele României, Nicușor Dan, în interviul acordat ȘtirileProTV.ro

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România - a spus Nicușor Dan în interviul acordat luni, 13 octombrie, jurnalistului Cristian Leonte.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

A doua schimbare anunțată de președintele Nicușor Dan vizează corupția din România. Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

