Turiștii străini, îndrăgostiți de tradițiile de Crăciun din Maramureș. Unii s-au mutat definitiv: „Am simțit ceva special”

Satele din Maramureș i-au făcut pe mulți străini să se îndrăgostească de aceste locuri și să nu mai vrea să plece de aici. Au adoptat inclusiv și obiceiurile și felul în care este sărbătorit Crăciunul.

Iată cum e sărbătorită în Maramureș a doua zi de Crăciun. Într-un peisaj de poveste, la această pensiune din sat, focul încălzește ciubărul și nu degeaba. Chiar dacă zăpada s-a lăsat așteptată pe aici, termometrele arată -2 grade Celsius, ceea ce înseamnă că vremea este perfectă pentru o baie fierbinte în aer liber.

Până când gospodinele umplu mesele, oaspeții s-au adunat în jurul unui foc de tabără, fie cu vin fiert, fie cu puțină horincă în pahare, pentru a-și face poftă de mâncare.

Tot în această seară sunt așteptate aici și grupuri de ceterași care vor încinge atmosfera și vor uni oamenii în hore. Pentru mulți turiști este ultima seară în care vor petrece alături de prieteni și familie, și asta pentru că mâine mulți dintre ei vor pleca spre casă.

Străinii pentru care Maramureș este acasă

Așa își întâmpină Bram oaspeții care îi calcă pragul casei din Breb. În 2021 s-a mutat definitiv din Olanda aici, după ce a vizitat ani la rând satul de la poalele munților Gutâi.

Bram Heus, localnic din Breb: „Am simțit ceva special aici. De fiecare dată când veneam aici, simțeam cum cădea un soi de greutate de pe umerii mei. Suntem pe bune fericiți aici!”

De la an la an, tot mai mulți străini fascinați de liniștea pe care le-o oferă locul au decis să investească și să-și cumpere case vechi din lemn, pe care să le recondiționeze.

Ema Heus, localnică: „Avem un arhitect australian. Avem un englez care s-a mutat aici. Vine vara, e mai mult casa de vară. Și mulți ne întreabă cum am putea să venim să stăm aici, am vrea să ne mutăm aici, oare sunt case unde am putea.”

Este și cazul lui Maarten, un belgian. După o vizită făcută aici anul trecut în perioada sărbătorilor, a găsit o căsuță cochetă din lemn pe care o închiriază cu 200 de euro. Sobă i-a dat cele mai multe bătăi de cap.

Maarten Wilssens, belgian: „Câteodată ajungem la 24-27 de grade fără să vrem asta. Vreau să mă bucur de viața mea, să mă bucur de natură, de lucrurile simple până la urmă. Pe toate acestea le-am găsit aici.”

Această femeie din Indonezia a sărbătorit și ea Crăciunul în Breb și asta pentru că anul viitor va construi împreună cu soțul o locuință în stil maramureșean pe o bucată de pământ pe care au găsit-o la marginea satului.

