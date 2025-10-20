Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Stiri Politice
20-10-2025 | 19:57
Nicușor Dan
PRO TV

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

autor
Cristian Anton

El a menţionat, la Antena 1, că realizarea unor lucruri în societate necesită timp.

"Este devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp", a spus Nicuşor Dan.

Cu cine ar vota românii dacă ar avea acum loc alegeri parlamentare

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, alegeri prezidentiale, candidatura, mandat, nou,

Dată publicare: 20-10-2025 19:57

