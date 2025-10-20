Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

El a menţionat, la Antena 1, că realizarea unor lucruri în societate necesită timp.

"Este devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp", a spus Nicuşor Dan.

