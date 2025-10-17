Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.

”Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare”, afirmă şeful statului, precizând că toţi cei vinovaţi trebuie să răspundă.

”Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din Bucureşti este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniţi, către familiile îndoliate şi către toţi cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător şi inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranţa cetăţenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenţei sau a unor decizii iresponsabile”, a scris, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.

Acesta cere ”asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi, indiferent că vorbim despre instituţii publice sau firme private”.

”Cei care au ştiut şi nu au acţionat, cei care au permis, prin inacţiune sau neglijenţă, ca acest lanţ de greşeli să culmineze cu moarte şi distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat institutiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe masura ce le obtin. Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetăţenii României aşteaptă adevărul şi acţiuni concrete”, a mai transmis şeful statului.

Potrivit acestuia, ”datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”.

”Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicaţii sterile sau pasarea responsabilităţii. Verificarea instalaţiilor de gaze, a centralelor şi a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligaţie legală si face diferenta dintre viaţă şi moarte”, a mai transmis Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Trei persoane au murit şi 15 au ajuns la spitale, cu răni şi arsuri, după o puternică explozie profusă, vineri, într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei.

