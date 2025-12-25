Piața de artă din România se extinde. Colecționarii investesc sume mari de bani în opere

Stiri Diverse
25-12-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

Milioane de euro s-au investit în artă în licitațiile din decembrie, la o singură casă de licitații. S-au stabilit recorduri, fie că vorbim de obiecte de artă oferite drept cadouri de Crăciun, fie despre piese de colecție achiziționate de pasionați.

autor
Ștefana Todică

Potrivit estimărilor specialiștilor, deși traversăm vremuri incerte din punct de vedere economic, piața de artă a crescut cu peste 8 procente doar în ultimul an. Mulți colecționari privesc arta și ca pe o investiție, care își poate păstra sau crește valoarea în timp.

Silviu Ciurea Ilcuș este colecționar de artă. De la piese rare, precum acest birou mobil folosit de conchistadori în secolul al XVI-lea, și până la lucrări ale unor artiști foarte tineri.

Cu operele colecționate de-a lungul timpului, a pus bazele unei galerii și a unei fundații. Colecția devine mai importantă decât fiecare operă în parte, spune el.

Silviu Ciurea Ilcuș, colecționar de artă: În mod ciudat, se reflectă și asupra lucrărilor. Pentru că valoarea colecției atribuie o valoare secundară lucrărilor. Dacă o lucrare apare la vânzare dintr-o colecție consacrată, acesta e un certificat. Se vinde mai scump, se vinde mai bine. Să ne gândim la o lucrare prezentată că vine din colecția Dona sau Zambaccian, prețul ei este cert mai mare decât dacă ar fi prezentată din partea domnului Ionescu din colecția domnului Popescu.”

Citește și
Povestea cofetăriei românești care duce tradiția mai departe peste Ocean
Crăciun cu gust „de acasă”, în Queens. Povestea cofetăriei românești care duce tradiția mai departe peste Ocean

Peste 60% din colecționarii de artă români sunt bărbați, arată un studiu recent Deloitte, făcut în colaborare cu Asociația RAD.
Mulți se îndreaptă către tablouri, dar populare sunt și sculpturile ori fotografiile. Colecționarii sunt chiar mai tineri decât în alte țări. Cei mai mulți au între 45 și 54 de ani.

Catinca Tăbăcaru, Asociația RAD, organizator RAD Fair: „Noi acum intrăm într-o creștere în România, o simțim toți, este un val, o luăm în sus. Și atunci generația tânără are o putere, are foarte mult spațiu și libertate să crească, să investească. Dacă te uiți în societăți mai saturate, mai mature, banii sunt concentrați puțin mai sus ca vârstă, pe la 60 de ani.”

Corina Dimitriu, partener Deloitte: „Colecționarul român achiziționează din principii estetice și emoționale, de a avea lucrarea respectivă; nu primează în achiziție beneficiul financiar al lucrării. În schimb, jumătate dintre respondenții din studiul nostru au confirmat că sunt atenți și la partea financiară.”

Așadar, mulți privesc arta și ca pe o investiție alternativă. În unele cazuri, câștigul poate fi serios.

De exemplu, „Țărăncuță cu margele roșii”, de Grigorescu, a fost adjudecată cu 365.000 de euro recent, după ce fusese vândută acum mai bine de un deceniu cu aproximativ 200.000 de euro, potrivit unei case de licitații.

Licitația de iarnă a stabilit, de asemenea, recorduri: 175.000 de euro pentru „Costum verde de bal” de Grigorescu sau 165.000 de euro pentru „Tătăroaică privind marea”, de Tonitza.

Pot crește ca valoare în timp și opere vândute acum cu câteva sute de euro. Este nevoie însă de câteva elemente.

Horia Iova, art adviser: „Vizibilitatea artistului, talentul și personalitatea, până la urmă, odată cu ele se dezvoltă și prezența, cota, calitatea lucrărilor. Există și investiția mai activă în artă. Există colecționari, nu puțini, care investesc în trimiterea lucrărilor la expoziții, cataloage, în asamblarea expozițiilor cu propria colecție, și asta contribuie semnificativ la creșterea cotelor artiștilor.”

Alexandra Smedoiu, vicepreședinte CFA România: „Există, ca și în domeniul financiar, experți care se ocupă cu identificarea acestor opere de artă, care au potențial să își păstreze valoarea în timp sau să o crească.”

Aproape jumătate din numărul de tranzacții ale unei mari case de licitații sunt în jurul sumei de 1.000 de euro.

România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: Pro TV

Etichete: targ, licitatie, arta,

Dată publicare: 25-12-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Crăciun cu gust „de acasă”, în Queens. Povestea cofetăriei românești care duce tradiția mai departe peste Ocean
Stiri Diverse
Crăciun cu gust „de acasă”, în Queens. Povestea cofetăriei românești care duce tradiția mai departe peste Ocean

În cartierul Queens din New York, există un loc în care Crăciunul are arome românești.

Seară magică pentru sute de familii din România. Copii sănătoși aduși pe lume în noaptea de Ajun
Stiri Diverse
Seară magică pentru sute de familii din România. Copii sănătoși aduși pe lume în noaptea de Ajun

Bucuria Crăciunului va fi mult mai mare de acum înainte, pentru sute de familii din România. Programat sau nu, numeroase mămici au adus pe lume copii frumoși și sănătoși chiar în noaptea de Ajun.

Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”
Stiri Diverse
Apariție neașteptată a lui Moș Crăciun. A coborât pe fațada unui hotel din Eforie. „Curajos moșul”

Moș Crăciun a fost toată noaptea în mișcare, iar pe litoral s-a întrecut pe el. A coborât pe fațada unui hotel însă nu s-a limitat la atât. Joi a făcut baie în marea învolburată.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28