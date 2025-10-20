Nicușor Dan, după decizia CCR: „Reforma rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților”

20-10-2025 | 17:18
Nicusor Dan
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat luni după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație privind legea pensiilor magistraților, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Vlad Dobrea

Șeful statului a declarat că reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate și că scopul acesteia nu este îndreptat împotriva sistemului judiciar, ci vizează corectarea unei prevederi anormale — aceea care permitea pensii egale cu salariul.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma

Președintele a subliniat că toate partidele din actuala coaliție de guvernare și-au asumat public reforma sistemului de pensii speciale, inclusiv cea a magistraților.

Nicușor Dan a precizat că, imediat după publicarea motivării deciziei CCR, Guvernul va lucra la un nou text legislativ care să respecte observațiile Curții și să asigure un echilibru între independența justiției și echitatea socială.

„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a transmis președintele.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, CCR, pensii, reactie, reforma,

Dată publicare: 20-10-2025 17:18

