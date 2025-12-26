Drumurile județene din Olt au devenit capcane pentru șoferi. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți

Zăpada depusă pe drumurile județene necurățate le-a stricat sărbătorile șoferilor din Olt. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți, iar cei care au pornit la drum fără să se informeze au cerut disperat ajutorul autorităților.

A fost nevoie de utilaje de mare tonaj pentru a-i scoate din troiene. Alții s-au făcut că nu știu că este închisă circulația și au intrat pe Transfăgărășan. Acum, îi caută poliția!

Pentru că au făcut imprudența să intre pe un drum necurățat, mai mulți șoferi au rămas cu mașinile în zăpadă între localitățile Brebeni și Șerbănești, din județul Olt. Doar un utilaj de mare tonaj a putut să îi scoată de acolo.

Și ziua, în același județ, mașinile au derapat și s-au pus de-a curmezișul șoselei, blocând circulația.

Material antiderapant și condiții dificile

Cristi Tudor, DRDP Craiova: „DRDP Craiova a intervenit pe drumurile naționale și expres aflate în administrare cu peste 3 mii de tone de material antiderapant. În zona de sud a regionalei am avut și vânt puternic la sol care a antrenat zăpada și a format suluri de zăpadă.”

Drumarii s-au întâlnit însă pe teren și cu mulți indisciplinați care depășesc înainte ca șoseaua să fie curățată.

Pe de altă parte, autoritățile îi caută pe cei care au intrat pe Transfăgărășan, deși șoseaua este închisă în această perioadă a anului din cauza zăpezii.

Agent șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Polițiștii argeșeni s-au sesizat din oficiu. Au demarat verificări pentru identificarea conducătorilor auto implicați, urmând a fi dispuse măsurile legale.”

Dacă vor fi găsiți, cei în culpă riscă 4.000 de lei amendă.

