Drumurile județene din Olt au devenit capcane pentru șoferi. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți

Stiri actuale
26-12-2025 | 19:31
×
Codul embed a fost copiat

Zăpada depusă pe drumurile județene necurățate le-a stricat sărbătorile șoferilor din Olt. Mai multe mașini au rămas blocate în nămeți, iar cei care au pornit la drum fără să se informeze au cerut disperat ajutorul autorităților.

autor
Alexia Enescu,  Gigi Ciuncanu,  Natașa Paraschiv,  Roxana Vlădășel

A fost nevoie de utilaje de mare tonaj pentru a-i scoate din troiene. Alții s-au făcut că nu știu că este închisă circulația și au intrat pe Transfăgărășan. Acum, îi caută poliția!

Pentru că au făcut imprudența să intre pe un drum necurățat, mai mulți șoferi au rămas cu mașinile în zăpadă între localitățile Brebeni și Șerbănești, din județul Olt. Doar un utilaj de mare tonaj a putut să îi scoată de acolo.

Și ziua, în același județ, mașinile au derapat și s-au pus de-a curmezișul șoselei, blocând circulația.

Material antiderapant și condiții dificile

Cristi Tudor, DRDP Craiova: „DRDP Craiova a intervenit pe drumurile naționale și expres aflate în administrare cu peste 3 mii de tone de material antiderapant. În zona de sud a regionalei am avut și vânt puternic la sol care a antrenat zăpada și a format suluri de zăpadă.”

Citește și
cauciucuri de iarna
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Drumarii s-au întâlnit însă pe teren și cu mulți indisciplinați care depășesc înainte ca șoseaua să fie curățată.

Pe de altă parte, autoritățile îi caută pe cei care au intrat pe Transfăgărășan, deși șoseaua este închisă în această perioadă a anului din cauza zăpezii.

Agent șef principal Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Polițiștii argeșeni s-au sesizat din oficiu. Au demarat verificări pentru identificarea conducătorilor auto implicați, urmând a fi dispuse măsurile legale.”

Dacă vor fi găsiți, cei în culpă riscă 4.000 de lei amendă.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Sursa: Pro TV

Etichete: olt, soferi, zapada,

Dată publicare: 26-12-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele
Stiri Diverse
Condusul iarna pe zăpadă. Sfaturi pentru a evita incidentele

Condusul pe zăpadă reprezintă o provocare majoră pentru șoferi, mai ales atunci când condițiile meteorologice sunt severe și vizibilitatea este redusă.

Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb
Stiri externe
Zăpadă într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. Peisajul arid a devenit temporar alb

O imagine spectaculoasă surprinsă de un satelit a arătat un fenomen extrem de rar: Deșertul Atacama, considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ, a fost acoperit de zăpadă în urma unei furtuni neobișnuite.

Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei
Stiri actuale
Val polar deasupra României de Crăciun. Va viscoli, iar temperaturile coboară și la -10 grade și se va forma polei

Un val de ninsori se revarsă peste România chiar în seara de Ajun. 19 județe și Capitala sunt sub cod de vânt și viscol. Pe șosele, zăpada a provocat deja mai multe accidente.

Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală
Vremea
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală

Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România! Sunt anunțate ninsori, până mâine seară, dar și vânt puternic și chiar ger.

Recomandări
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ
Vremea
ANM a prelungit avertizările de vreme rea: vânt puternic, ninsori și viscol. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe atenționări și avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu, ce vizează intensificări ale vântului, ninsori, polei și viscol, în mare parte din țară.

Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pace în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO
Stiri Diverse
O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare de la Papa Leon al XIV-lea. FOTO

O fetiță din București a primit, în noaptea de Crăciun, o scrisoare neașteptată de la Papa Leon al XIV-lea, ca răspuns la un desen prin care se ruga pentru copiii afectați de război.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Decembrie 2025

02:53:34

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28