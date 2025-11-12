Președintele României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu serviciile secrete: ”O să aveți și răspunsul”

Nicușor Dan va prezenta un raport despre alegerilor din 2024 în care se vor prezenta și informațiile complete despre Călin Georgescu și legăturile acestuia cu serviciile secrete.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă, de la preluarea mandatului, a primit vreo informare că fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu ar fi fost colaborator sau agent al SIE sau dacă pe vremea comuniştilor ar fi fost recrutat de Centrul de Informaţii Externe (CIE).

”O să aveți și răspunsul”

Șeful statului nu a confirmat, dar nici nu a infirmat afirmația cuprinsă în întrebare, cu privire la relația dintre Călin Georgescu și serviciile secrete.

”Am spus că o să ieşim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, pe mai multe tipuri de informaţii, inclusiv biografia domnului Georgescu. În momentul în care o să ieşim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul”, a spus Nicuşor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













