Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor au ajuns subiect de campanie politică. Au devenit un fel de vinovaţi de serviciu

Pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică", a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, care a susţinut că, în acest context, procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu".

"Din cauza acestei campanii politice, ei (magistraţii - n.r.) au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal", a declarat şeful statului.

Preşedintele se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraţilor.

Întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni, la ora 10:00, potrivit agendei prezidenţiale.

Vinerea trecută, şeful statului a afirmat că discuţiile pe această temă se apropie de "un compromis".

"Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a spus Nicuşor Dan atunci.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele a transmis că "trebuie fim optimişti" în această privinţă.

