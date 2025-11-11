Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor au ajuns subiect de campanie politică. Au devenit un fel de vinovaţi de serviciu

11-11-2025 | 09:13
Nicușor Dan
Pensiile magistraţilor au devenit subiect de "campanie politică", a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan, care a susţinut că, în acest context, procurorii şi judecătorii sunt "vinovaţi de serviciu".

Mihaela Ivăncică

"Din cauza acestei campanii politice, ei (magistraţii - n.r.) au devenit un fel de vinovaţi de serviciu şi asta nu e normal", a declarat şeful statului.

Preşedintele se întâlneşte, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, pe agendă fiind subiectul pensiilor magistraţilor.

Întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni, la ora 10:00, potrivit agendei prezidenţiale.

Vinerea trecută, şeful statului a afirmat că discuţiile pe această temă se apropie de "un compromis".

nicusor dan
Nicuşor Dan se întâlneşte cu liderii coaliţiei la Palatul Cotroceni. Pensiile magistraţilor, pe agenda de discuții

"Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026", a spus Nicuşor Dan atunci.

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele a transmis că "trebuie fim optimişti" în această privinţă.

Preşedintele Nicuşor Dan a depus marţi o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din Bucureşti, la comemorarea a 30 de ani de la moartea liderului ţărănist.

Şeful statului a fost însoţit de consilierul prezidenţial Ludovic Orban. 

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Agerpres

