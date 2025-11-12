Nicușor Dan prezintă un document crucial pentru România. Anunțul oficial al Președinției

Nicușor Dan susține miercuri, de la ora 12.00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat să prezinte, cel mai probabil, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani.

Nicușor Dan susține miercuri, de la ora 12.00, o conferință la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.



Nu au fost oferite detalii despre subiectul conferinței, dar surse de la Cotroceni au declarat pentru Știrile ProTV că șeful statului va prezenta noua Strategie Națională de Apărare a Țării, un document crucial pentru România.

Documentul va avea valabilitate pe întreaga durată a mandatului și va stabili principalele direcții de acțiune în domeniul securității naționale.

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani aduce noutăți importante, cum ar fi includerea explicită a războiului hibrid printre amenințările majore la adresa României, precum și accentuarea luptei anticorupție ca element central al securității naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, declara pe 13 octombrie 2025, într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele 6 luni de la învestirea sa ca președinte al României.

Nicușor Dan prefața noua Strategie Națională de Apărare a Țării: războiul hibrid al Rusiei și corupția, priorități naționale

Președintele a subliniat faptul că această Strategie Națională de Apărare a Țării va cuprinde două noi direcții de acțiune importante.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

A doua schimbare anunțată de președintele Nicușor Dan vizează corupția din România. Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

