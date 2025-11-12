Nicușor Dan prezintă un document crucial pentru România. Anunțul oficial al Președinției

12-11-2025
Nicușor Dan susține miercuri, de la ora 12.00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat să prezinte, cel mai probabil, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani.

 

Cristian Anton

Nicușor Dan susține miercuri, de la ora 12.00, o conferință la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunț făcut de Administrația Prezidențială.

Cele mai importante declarații ale președintelui României vor fi prezentate în format LIVE TEXT de Știrile ProTV.

Nu au fost oferite detalii despre subiectul conferinței, dar surse de la Cotroceni au declarat pentru Știrile ProTV șeful statului va prezenta noua Strategie Națională de Apărare a Țării, un document crucial pentru România.

Documentul va avea valabilitate pe întreaga durată a mandatului și va stabili principalele direcții de acțiune în domeniul securității naționale.

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani aduce noutăți importante, cum ar fi includerea explicită a războiului hibrid printre amenințările majore la adresa României, precum și accentuarea luptei anticorupție ca element central al securității naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, declara pe 13 octombrie 2025, într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele 6 luni de la învestirea sa ca președinte al României.

Nicușor Dan prefața noua Strategie Națională de Apărare a Țării: războiul hibrid al Rusiei și corupția, priorități naționale

Președintele a subliniat faptul că această Strategie Națională de Apărare a Țării va cuprinde două noi direcții de acțiune importante.

Prima se referă la războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă, respectiv atacurile cibernetice, procedurile de dezinformare și influența rușilor în rețelele sociale.

A doua schimbare anunțată de președintele Nicușor Dan vizează corupția din România. Șeful statului spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen.

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) s-a reunit, marţi, în sistem videoconferinţă, sub conducerea preşedintelui Klaus Iohannis.

Senatorii şi deputaţii au aprobat, marţi, în plenul reunit, raportul comun al Comisiilor de apărare ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu privire la Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020 - 2024, document transmis de preşedintele Klaus Iohannis.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a transmis un mesaj critic la adresa Strategiei Naționale de Apărare a României, în care Rusia figurează ca o amenințare la adresa securității.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor si Senatului a adoptat marti, cu 282 voturi "pentru", o abtinere si un vot "impotriva", Strategia Nationala de Aparare a Tarii.

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

Un fost primar din județul Botoșani, acuzat că a luat mită, și-a recunoscut faptele, în urma unui acord încheiat cu procurorii anticorupție din Suceava.

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

