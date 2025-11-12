Mesajul lui Nicușor Dan pentru Donald Trump: ”O să-i transmit asta și personal”

Nicușor Dan i-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase spuse la adresa poporului român și a precizat că îi va transmite asta și personal. Trump a declarat că poporul român este minunat, iar SUA au o relație foarte bună cu România.

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit miercuri lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase adresate poporului român în declarațiile făcute de la Casa Albă asupra trupelor americane din România.

”Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile despre români și statul român, o să fac asta și personal, când voi avea ocazie”, a spus Nicușor Dan în conferința de la Palatul Cotroceni în care a prezentat Strategia Națională de Apărare a Țării.

Aceste cuvinte ”confirmă că acea retragere a forțelor americane nu a fost o chestiune politică, ci una pur operațională”, a continuat șeful statului român.

Trump: ”Poporul român este minunat”

Potrivit acestuia, în ceea ce privește relația României cu SUA, ”partea economică este foarte importantă pentru noi”, iar ”în pregătirea vizitei în SUA au existat mai multe contacte și mai multe idei de proiecte discutate la nivel de miniștri în aceste săptămâni”.

Donald Trump a declarat săptămâna trecută la Casa Albă că îi ”place foarte mult de poporul român”, care este ”un popor minunat”, iar SUA au o ”relație foarte bună cu România”.

Președintele României are confirmată o vizită oficială la Washington la începutul anului 2026, unde va fi primit de Donald Trump.

