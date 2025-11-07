Nicuşor Dan, despre întâlnirea lui Bolojan cu un om de afaceri arestat: „Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită”

07-11-2025 | 13:53
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, legat de întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș, că este normală intercaţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri, dar că discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate.

Lorena Mihăilă

„Eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, cum comentează cazul de corupţie de la Vaslui şi dacă acesta ştirbeşte autoritatea Guvernului şi a premierului, în contextul luptei împotriva corupţiei şi dacă Ilie Bolojan a dat toate explicaţiile necesare în acest caz în care este vorba despre un om de afaceri în biroul premierului, care îi cere să intervină pentru a-i rezolva problemele pe care le are cu legea.

Nicuşor Dan a spus că va avea o conferinţă de presă săptămâna viitoare şi că este convins că va primi aceeaşi întrebare şi atunci, însă totuși a dat un răspuns scurt şi acum.

„Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Interpelat de un jurnalist care i-a spus că numele său apare în stenograme din acel dosar, potrivit cărora o persoană afirmă că îl va duce la întâlniri cu două persoane: cine l-a pus pe el la Cotroceni şi cel care conduce România economic, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns scurt: „Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român”.

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este vizat, alături de alți trei suspecți de acuzații grave de corupție, inclusiv de șantaj, într-un amplu dosar cu multe personaje și milioane de euro.

Omul de afaceri Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit un milion și jumătate de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberalul care l-a însoțit. Spera să obțină demiterea din funcție a șefului DSV Vaslui pentru că ar fi refuzat să îi despăgubească o fermă de pui. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi avut însă efectul scontat, potrivit mărturiei unuia dintre suspecți.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 07-11-2025 13:53

