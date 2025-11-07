Omul de afaceri Fănel Bogoș, arestat preventiv după ce ar fi plătit peste un milion de euro pentru a se întâlni cu premierul

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogoș a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Este vizat, alături de alți trei suspecți de acuzații grave de corupție, inclusiv de șantaj, într-un amplu dosar cu multe personaje și milioane de euro.

Trezorierul PNL Mihai Barbu - acuzat de procurorii DNA Iași că l-a ajutat pe Fănel Bogoș să aibă acces în biroul premierului Bolojan - a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Respectiva întâlnire a fost confirmată de Biroul de Presă al Guvernului, care a negat că premierul ar fi știut dinainte că omul de afaceri urma să îi ceară ajutorul.

Alți trei suspecți, reținuți inițial, au fost plasați sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Daniel Atasie, avocatul lui Bogoș: „Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a domnului Bogoș. Ceilalți inculpați au fost plasați în control judiciar și vor fi liberi să plece acasă”.

Reporter: Ce a spus clientul dumneavoastră în fața instanței?

Daniel Atasie, avocatul lui Bogoș: „Și-a susținut nevinovăția. De altfel, judecătorul nu a validat una dintre acuzații, cea privind șantajul, însă a considerat că celelalte două – cumpărarea de influență și folosirea influenței factorului politic – ar fi suficiente pentru arestarea preventivă”.

Reporter: A recunoscut că a dat bani pentru a ajunge la cabinetul premierului?

Daniel Atasie, avocatul lui Bogoș: „Categoric nu. Iar în ceea ce privește premierul a fost o audiență solicitată legal, care s-a desfășurat legal și asta a fost tot. Este o persoană care muncește și încearcă să își salveze businessul”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat că omul de afaceri Fănel Bogoș a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan, împreună cu trezorierul PNL Mihai Barbu, șef al organizației din Vaslui.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului: „Pe 23 septembrie, dl. Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice (...)Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș (...) A fost sigura dată când premierul s-a întâlnit cu dl Bogoș. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.”

Omul de afaceri Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit un milion și jumătate de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberalul care l-a însoțit. Spera să obțină demiterea din funcție a șefului DSV Vaslui pentru că ar fi refuzat să îi despăgubească o fermă de pui. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi avut însă efectul scontat, potrivit mărturiei unuia dintre suspecți.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului: „Prim-ministrul, cum spuneam și ieri, nu are cunoștință de nicio sumă solicitată, vehiculată, în numele… pentru audiențe. Nu există așa ceva. Mai mult decât atât, a atras ncă de ieri atenția că așa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege și cine se dedă la astfel de fapte suferă sancțiunile legale”.

Trezorierul PNL a fost citat la rândul său de procurorii de la DNA Iași ca să dea explicații despre întâlnirea cu premierul pe care a intermediat-o, dar și despre suma uriașă de bani pe care Bogoș ar fi plătit-o.

Alături de omul de afaceri Fănel Bogos, a ajuns în arestul poliției, reținută, și Laura Iusein. Aceasta a fost candidată la primăria Brăila și la Camera Deputaților și ar fi primit – susțin procurorii DNA – sute de mii de euro de la Bogoș ca să influențeze demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare. Iusein ar fi invocat inclusiv numele Laurei Codruța Koveși, șefa Parchetului European.

Laura Codruța Koveși nu a dorit să comenteze faptul că i s-a pomenit numele.

A fost reținut și Rareș Mihail Cristea, acuzat că a primit bani după ce a promis că va interveni la nivelul conducerii Agenției Naționale Sanitar Veterinare.

Al patrulea suspect reținut este Mihail Aniței, cel mai controversat personaj al acestui scandal de corupție. Aniței ar fi pretins că este reprezentantul Serviciilor Secrete din Justiție. Anchetatorii îl acuză inclusiv de șantajarea șefului DSV Vaslui, tot la cererea lui Fănel Bogoș, cu care și-ar fi negociat pretinsa influență la nivelul Administrației Prezidențiale. Într-o astfel de discuție, Aniței i-ar fi spus lui Bogos:

„Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între ... sub umbrela Cotroceniului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre' să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență, căcat!”, dosarul DNA.

Cei pomeniți în discuție au respins categoric orice implicare și afirmă cu nu îi cunosc nici pe liderul liberalilor din Vaslui, nici pe omul de afaceri. Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține că nici măcar nu ar fi știut că ferma lui Bogoș avea probleme și că ceruse despăgubiri. Iar secretarul general al PSD Paul Stănescu a negat i-ar cunoaște pe cei doi.

Sorin Grindeanu ne-a spus că nu are nicio legătură cu acest dosar.

Același suspect Mihai Aniței – susțin procurorii DNA – i-ar fi transmis personal șefului DSV Vaslui – nimeni altul decât inamicul lui Fănel Bogoș – că omul de afaceri și-ar dori să îi rupă capul, nu doar să îl schimbe din funcție. Dar și că ar fi tocmit pentru asta niște moldoveni.

Pe lista suspecților din dosar s-au adăugat și numele fostului procuror militar DNA Vasile Doană pentru o posibilă complicitate la trafic de influență. Fostul magistrat – susțin anchetatorii – l-ar fi convins pe Bogoș că i-ar putea determina pe foștii săi colegi de la DNA să îi deschidă mai multe dosare penale directorului DSV Vaslui. Dar și că i-ar fi redactat denunțurile.

Un personaj cheie pentru procurorii DNA în această presupusă încrengătură ar fi fostul general din Serviciul de Informații Externe, Nicolae Iană. Eli-ar fi cerut eurodeputatului Rareș Bogdan să se întâlnească la rândul său cu șeful Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui. Despre întâlnire a vorbit în ancheta chiar cel vizat, Mihai Ponea.

Rareș Bogdan a declarat pentru Știrile PRO TV că nu l-a întâlnit pe șeful DSV la cererea fostului general SIE și că nu a făcut nicio presiune asupra lui, așa cum și-ar fi dorit omul de afaceri Fănel Bogoș pe care spune că nu îl cunoaște.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













