Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Întâlnirea a fost de altfel confirmată de biroul de presă al guvernului, care a negat că premierul ar fi știut dinainte că omul de afaceri urma să îi ceară ajutorul.

De altfel, Bogos și alți trei suspecți au fost reținuți miercuri seară pentru acuzații grave de corupție inclusiv de șantaj, într-un amplu dosar cu multe personaje și milioane de euro.

Fănel Bogos a ieșit în cătușe din sediul DNA Iași. Procurorii l-au reținut pentru acuzații de instigare la șantajarea șefului DSV Vaslui, cumpărare de influență pentru a obține demiterea funcționarului, dar și pentru complicitate la folosirea autorității liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, recent devenit trezorier la nivel național al partidului.

Daniel Atasiei, avocatul omului de afaceri: "Se pare că este un război, domnia sa apreciază că este o victimă a activităţii DSV, care l-a controlat şi îl controlează la sânge”.

Daniel Atasiei, avocatul omului de afaceri: ”Nu a dat declarații, se consideră nevinovat, a spus asta doamnei procuror."

La câteva ore distanță, purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat că omul de afaceri a ajuns în biroul premierului Ilie Bolojan, împreună cu trezorierul PNL Mihail Barbu, șef al organizației din Vaslui.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului: ”În data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim ministru, la Palatul Victoria, nu în modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul acestei audiențe au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuția a durat 15 minute, nu mai mult, nu patru ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de Guvern”.

Omul de afaceri Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit un milion și jumătate de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberalul care l-a însoțit. Spera să obțină demiterea din funcție a șefului DSV Vaslui pentru că ar fi refuzat să îi despăgubească o fermă de pui. Întâlnirea de la Palatul Victoria nu ar fi avut însă efectul scontat, potrivit mărturiei unuia dintre suspecți.

Ioana Dogioiu: ”Prim-ministrul, cum spuneam și ieri, nu are cunoștință de nicio sumă solicitată, vehiculată, în numele… pentru audiențe. Nu există așa ceva. Mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenția că așa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege și cine se dedă la astfel de fapte suferă sancțiunile legale”.

Trezorierul PNL a fost citat la rândul său de procurorii de la DNA Iași ca să dea explicații despre întâlnirea cu premierul pe care a intermediat-o, dar și despre suma uriașă de bani pe care Bogos ar fi plătit-o.

Alături de omul de afaceri Fănel Bogos a ajuns în arestul poliției, reținută, și Laura Iusein. Aceasta a fost candidată la primăria Brăila și la Camera Deputaților și ar fi primit – susțin procurorii DNA – sute de mii de euro de la Bogos ca să influențeze demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare. Iusein ar fi invocat inclusiv numele Laurei Codruța Koveși, șefa Parchetului European.

Stenograme Dosarul DNA:

”Astăzi când am auzit că a fost sunată și doamna de fier, doamna KOVESI și informată de toate astea și că s-ar plânge .. (neinteligibil) ce-a făcut și am zis, bă zic, nu, zic, eu tre' să mă duc până la VASLUI zic, să mă văd cu domnul PONEA că zic, nu se poate așa ceva, zic e prea...o să iasă o .. pe știri, pe surse, ce zicea el, că se duce și dă, că-i abuz, că are dovezi, că nu știu ce și i-am zis, bă nene, suntem într-un film”.

Laura Codruța Koveși nu a dorit să comenteze faptul că i s-a pomenit numele.

A fost reținut și Rareș Mihail Cristea, acuzat că a primit bani după ce a promis că va interveni la nivelul conducerii Agenției Naționale Sanitar Veterinare.

Al patrulea suspect reținut este Mihail Aniței, cel mai controversat personaj al acestui scandal de coprupție. Aniței ar fi pretins că este reprezentantul Serviciilor Secrete din Justiție. Anchetatorii îl acuză inclusiv de șantajarea șefului DSV Vaslui, tot la cererea lui Fănel Bogos, cu care și-ar fi negociat pretinsa influență la nivelul Administrației Prezidențiale. Într-o astfel de discuție,

"Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între ... sub umbrelă Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre' să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență, căcat! (Sursa Dosarul DNA)



Ca să fie și mai convingător, ar fi adăugat:

Stenograme Dosarul DNA:

”Vii la BUCUREȘTI o dată, luăm masa.... tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau luăm masa la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu' de tine!/Că ieri după-amiază am stat cu ministrul BARBU de la Agricultură? În afară de BARBU, când vrei tu, cum vrei tu și STĂNESCU și GRINDEANU, în afară de BARBU există o piesă care ...sunt două piese care conduc țara asta care n-ai să le vezi la televizor niciodată, pe una ... nu-i niciun secret că se vorbește la telefon, dar nu pot să vorbesc și-ți trimit pe WhatsApp numele... ! sunt... unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! E și peste ISĂRESCU/ " (Sursa Dosarul DNA)

Cei pomeniți în discuție au respins categoric orice implicare și afirmă cu nu îi cunosc nici pe liderul liberalilor din Vaslui, nici pe omul de afaceri. Ministrul Agriculturii Florin Barbu susține că nici măcar nu ar fi știut că ferma lui Bogos avea probleme și că ceruse despăgubiri. Iar secretarul general al PSD Paul Stănescu a negat că i-ar cunoaște pe cei doi.

Sorin Grindeanu ne-a spus că nu are nicio legătură cu acest dosar.

Același suspect Mihai Aniței – susțin procurorii DNA – i-ar fi transmis personal șefului DSV Vaslui – nimeni altul decât inamicul lui Fănel Bogos – că omul de afaceri și-ar dori – citez – să îi rupă capul, nu doar să îl schimbe din funcție. Dar și că ar fi tocmit pentru asta cu niște moldoveni.

Pe lista suspecților din dosar s-au adăugat și numele fostului procuror militar DNA Vasile Doană pentru o posibilă complicitate la trafic de influență. Fostul magistrat – susțin anchetatorii – l-ar fi convins pe Bogos că i-ar putea determina pe foștii săi colegi de la DNA să îi deschidă mai multe dosare penale directorului DSV Vaslui. Dar și că i-ar fi redactat denunțurile.

Un personaj cheie pentru procurorii DNA în această presupusă încrengătură ar fi fostul general din Serviciul de Informații Externe Nicolae Iană. El – afirmă procurorii i-ar fi cerut eurodeputatului Rareș Bogdan să se întâlnească la rândul său cu șeful Direcției Sanitar Veterinare din Vaslui. Despre întâlnire a vorbit în ancheta chiar cel vizat, Mihai Ponea.



”Ponea Mihai afirmă că la data de 23 iulie 2025 numitul Rareș Bogdan i-a solicitat să se vedă la locuința acestuia (…) martorul bănuind că numitul Bogos Fănel i-a solicitat ajutorul pentru a face presiuni asupra acestuia. După câteva discuții neimportante, Rareș Bogdan i-a spus că niște oameni importanți din servicii, SIE, l-au rugat să se intereseze despre situația SC Vanbet SRL, având scris pe un bilețel numele societății”. (Sursa Dosarul DNA)

Rareș Bogdan a declarat pentru Știrile PRO TV ca nu l-a întâlnit pe șeful DSV la cererea fostului general SIE și cu nu a făcut nicio presiune asupra lui, așa cum și-ar fi dorit omul de afaceri Fănel Bogos pe care spune că nu îl cunoaște.

