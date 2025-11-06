Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Nu mi-a cerut nimic, nu s-a întâmplat nimic

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de scandalul de corupţie în care ar fi implicat şi liberalul Mihai Barbu, că a avut o întâlnire de 15 minute cu acesta şi cu omul de afaceri din Vaslui.

Bolojan a susţinut că a avut "un uşor trac", în condiţiile în care acesta i-a prezentat şi aspecte care nu ţineau strict de zona politică.

Premierul a afirmat că, de când este în funcţie, nicio numire "nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare".

"Preşedintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audienţă, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în judeţul Vaslui şi, dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri, vă daţi seama, în permanenţă, cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu preşedinţi de organizaţii, cu oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obişnuită. A fost o programare care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai ştiu exact, şi domnul Barbu, pe care îl ştiam de mulţi ani de zile, cum îi cunosc pe toţi cei care sunt în partid, (...) a venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă nu-mi spunea nimic. În afară de discuţiile de natură generală, să spunem, dânsul şi-a prezentat compania, ce face şi problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, necerându-mi nimic, subliniez", a explicat Bolojan, la Digi 24.

El a precizat că a fost o întâlnire care a durat în jur de 15 minute, în care afaceristul i-a spus că "nu este tratat corespunzător de către autorităţile publice din zona respectivă".

Ilie Bolojan a menţionat că, de când deţine funcţii publice, de 20 de ani, a avut întâlniri cu oricine îi solicită.

"Caut să îi ascult pe oameni, să văd dacă sunt probleme care pot fi rezolvate. Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut aşa un uşor, şi acum îmi aduc aminte, trac, pentru că, venind să discute aspecte politice, a prezentat şi aspecte care nu sunt strict de zona politică", a mai explicat preşedintele PNL.

El a adăugat că nu a mai avut, de atunci, o discuţie cu Mihai Barbu într-un cadru privat.

"Nu s-a întâmplat absolut nimic", a evidenţiat prim-ministrul.

Bolojan a mai spus că în astfel de situaţii ştie cum "să curme" lucrurile.

"Cei care însă, dorind să se întâlnească cu cineva, să-şi facă poze cu cineva, să ajungă la cineva, folosesc o astfel de audienţă sau de posibilitate pentru a brava, pentru a anunţa relaţii într-un fel sau altul, îşi asumă răspunderea în totalitate dacă aceste lucruri se fac cu încălcarea prevederilor legale (...) sau pentru a cere bani", a mai afirmat Ilie Bolojan.

El a completat că nu poate face comentarii pe această speţă pentru că este o anchetă în curs.

"Vă asigur că de când sunt premier nicio numire pe care am făcut-o, care a depins de mine, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, numiri sau alte elemente de genul acesta. Ceea ce se întâmplă, gândiţi-vă, în spatele unor numiri, dar aici n-a fost cazul de nicio numire, ca să ne înţelegem foarte bine, oameni care încearcă să-şi susţină persoane pe o poziţie sau alta, nu are niciun fel de legătură cu vreo numire care s-a făcut", a declarat Bolojan.

Întrebat dacă a cerut vreodată direct sau prin intermediari vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme, premierul a spus: "Nu a fost niciodată vorba despre asta, pentru că eu am considerat întotdeauna că atunci când eşti pe o funcţie publică şi oamenii au probleme, mai ales lucruri care ţin de tine, mi se pare normal să porţi discuţii cu ei, dar una este să primeşti pe cineva în audienţă şi alta este să ţi se ceară lucruri care nu sunt la locul lor şi nu mi s-a cerut aşa ceva şi, în al treilea rând, alta este să şi acţionezi în sensul acesta şi nu s-a acţionat sub nicio formă în acest sens, pentru că altfel, cu siguranţă, cei cu care se vorbeşte, la un moment dat, pot să spună aceste lucruri".

Liderul PNL a amintit că Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcţiile din partid, cât este în control judiciar.

"Domnul Barbu a fost suspendat în această după-amiază, după ce a apărut această ştire, din toate funcţiile pe care le deţine inclusiv cea de preşedinte PNL Vaslui şi, până se va închide ancheta, va rămâne în această situaţie", a indicat Ilie Bolojan.

PNL a luat măsura corectă, a subliniat el. "Nu dăm noi sentinţe, respectăm prezumţia de nevinovăţie, respectăm instituţiile statului care îşi fac datoria", a mai explicat el.

Preşedintele interimar al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat joi sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma audierilor la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos este reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.

Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este suspectat de săvârşirea infracţiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, după ce, în scopul facilitării obţinerii pentru inculpatul Fănel Bogos a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu diverşi oameni politici şi, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA.

"În acelaşi context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcţionarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deţinute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcţia de director al DSVSA Vaslui", informează un comunicat de presă transmis de DNA.

Mihai Barbu a fost numit preşedinte interimar al PNL Vaslui în luna octombrie a anului 2024, după excluderea din partid a liderului organizaţiei, fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, acuzat de luare de luare mită şi vizat de o anchetă a DNA.

Barbu a fost desemnat, recent, de Biroul Politic Naţional al PNL ca trezorier al partidului.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a informat, joi, că premierul Ilie Bolojan a avut, în data de 23 septembrie, la Palatul Victoria, o discuţie de 15 minute cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, şi cu omul de afaceri Fănel Bogos.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













