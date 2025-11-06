DNA l-a reținut pe omul de afaceri Fănel Bogoș. Ce spune Palatul Victoria de întâlnirea cu Bolojan: „E consemnat în registru”

La una dintre femele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui, prin încălcarea normelor sanitar-veterinare, a apărut un focar de salmoneloză. Omul de afaceri a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. Omul de afaceri ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru a di schimbat din funcţie directorul DSVSA Vaslui.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi anunţă, joi, că au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 05, respectiv 06 noiembrie 2025, faţă de mai mulţi inculpaţi

B.F., asociat şi administrator în fapt al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracţiunilor de instigare la şantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influenţă în formă continuată (3 acte materiale);

De asemenea, procurorii au mai dispus reţinerea a trei persoane pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj şi şantaj.

Cele patru persoane vor fi prezentate, joi, Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, faţă de inculpaţii P.U.S. şi M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, Fănel Bogoș administrează, prin intermediul unei societăţi comerciale, mai multe ferme avicole pe raza judeţului Vaslui, unde ”s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenţi patogeni şi boli în rândul efectivelor de păsări”.

”În acest context, în luna septembrie 2024, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care inculpatul B.F. ar fi întocmit şi depus la D.S.V.S.A. Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societăţii, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei. În contextul neregulilor identificate în fermă, D.S.V.S.A. Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităţilor de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) şi ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire”, arată procurorii.

Potrivit acestora, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul ”ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane şi cercuri relaţionale de influenţă, demersuri pentru a-l schimba din funcţie pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui”.

Potrivit anchetei DNA, Fănel Bogoș ar fi apelat la nu mai puțin de patru sisteme de influență pentru a obține demiterea directorului DSV Vaslui. Primul canal a fost cel politic.

Reacția Guvernului

Bogoș ar fi mers în audiență la premierul Ilie Bolojan chiar pentru a cere schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu anumite persoane care să promoveze interesele financiare ale firmei sale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că, în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogoș, motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.

”A venit însoţit de domnul Bogoș. Motivul acestei audienţe, motivul invocat, au fost chestiuni politice de organizare, la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore. Nu s-a ieşit din nicio şedinţă de Guvern, am văzut această nebunie. Doamne fereşte, sunt aici din iulie, domnul premier nu a ieşit din nicio şedinţă de Guvern. Cel mult s-a ridicat de pe scaun să vorbească cu unul dintre vicepremieri, dar s-a aşezat la loc. Nu există ieşirea din şedinţa de Guvern, aşa cum vă precizez că eu, personal, nu ştiu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore, cu excepţia şedinţelor de coaliţie, dar nici acelea nu ştiu câte au fost de 4 ore, de la preluarea mandatului. După 15 minute, discuţia s-a încheiat. Restul se ştie. Domnul prim-ministru, evident (..) nu are cunoştinţă de nicio sumă solicitată, vehiculată, pentru audienţe, nu există aşa ceva, ba, mai mult decât atât, a atras încă de ieri atenţia că aşa ceva reprezintă o faptă pedepsită de lege şi cine se dădea la asemenea fapte suferă sancţiunile legale. Altceva nu mai e de comentat”, a spus Ioana Dogioiu.

Dogioiu a precizat că premierul ”este dispus să discute cu oameni de afaceri care au chestiuni legitime de discutat şi au fost întâlniri la Palatul Victoria, nenumărate, organizate pe domenii, pe zone de activitate, dar nu s-a pus problema de aşa ceva”.

”Nu ştiu ce i s-a cerut premierului, nu am acces la discuţiile private ale premierului. În orice caz, ceea ce vedem este că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a spus ea, întrebată ce anume i s-a cerut şefului Executivului în întâlnirea de la Palatul Victoria.

Dogioiu a mai spus că ”o interacţiune directă între prim-ministru şi Bogoș nu a existat”.

Întrebată dacă premierul ştia că liberalul va veni cu un om de afaceri la întâlnire, Dogioiu a spus: ”În mod cert, domnul prim-ministru nu se aştepta la o discuţie cu domnul Bogoș, pe nicio altă temă decât teme politice, aşa cum i-a vorbit domnul Barbu despre el (..) Nu ştiu exact dacă ştia, nu pot să vă spun exact, nu l-am întrebat asta, dar în mod cert, domnul Barbu a venit însoţit de domnul Bogoș, conform Registrului de intrări, este consemnat”.

Ea a menţionat că premierul nu ştia că omul de afaceti ”are anumite probleme”.

”Sunt absolut convinsă că domnul premier nu ştia, pentru că nu se ocupă cu asemenea lucruri. Dacă cumva ştia sau nu ştia că domnul Barbu va veni însoţit de domnul Bogoş, personal nu l-am întrebat, deci nu vă pot da un răspuns. Ce vă pot spune e că intrarea domnului Bogoş este consemnată în registrul de intrări la Palatul Victoriei”, a arătat ea.

”În concret, în perioada martie - august 2025, inculpatul B.F. ar fi promis şi ar fi remis numitului P.U.S. suma de 200.000 de lei, în schimbul căreia acesta ar fi promis că, împreună cu alte persoane, vor apela la persoane din cercul lor relaţional de influenţă, în vederea determinării conducerii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), să promoveze în mod ilegal interesele financiare ale societăţii comerciale respective”, mai arată DNA în comunicatul de presă.

În concret, conducerea A.N.S.V.S.A. ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri:

- să anuleze măsurile legale dispuse de către funcţionarii D.S.V.S.A. Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F.,

- să îl demită pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui şi

- să numească o persoană în conducerea D.S.V.S.A. Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă.

”Primirea sumei de bani menţionate anterior ar fi fost disimulată prin încheierea unui contract de consultanţă încheiat cu o societate comercială controlată de inculpatul P.U.S. În acelaşi context şi în aceeaşi perioadă, inculpatul P.U.S. ar fi pretins şi ar fi primit de la inculpatul B.F. suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societăţii comerciale, promiţând în schimb că îl va ajuta pe inculpatul B.F. să formuleze plângeri cu acuzaţii fictive pe care să le depună la D.I.I.C.O.T. şi D.N.A împotriva directorului D.S.V.S.A. Vaslui, cu scopul destituirii acestuia din funcţia deţinută”, arată DNA.

În perioada iunie - septembrie 2025, Fănel Bogoș ar fi promis suma de 300.000 de euro altor doi incukpaţi, pentru ca aceştia să intervină pe lângă persoane din conducerea A.N.S.V.S.A., în vederea favorizării societăţii comerciale deţinute de inculpat în sensul menţionat anterior.

”În acest context, la data de 10.06.2025 inculpatul B.F. ar fi remis mai mult de jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro, prin încheierea unui contract de consultanţă / management între societatea sa şi o altă societate controlată de ceilalţi doi inculpaţi. În cursul lunii iulie 2025, inculpatul B.F. ar fi promis şi oferit în acelaşi scop sume de bani necuantificate până în prezent inculpatei I.L.M”, se arată ăn comunicatul DNA.

Începând cu luna septembrie 2025 până în prezent, inculpatul Fănel Bogoș ”ar fi promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro inculpatului A.M. care ar fi afirmat că are influenţă asupra unor înalţi funcţionari ai statului şi asupra unor lideri politici şi că va determina conducerea A.N.S.V.S.A. să favorizeze societatea comercială deţinută de inculpatul B.F., în scopul menţionat anterior”.

”În acest context, la data de 06.10.2025, inculpatul A.M. i-ar fi promis directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui funcţia de preşedinte al A.N.S.V.S.A., dacă acesta va da curs solicitărilor inculpatului B.F. În perioada septembrie-octombrie 2025, inculpata M.V.O., în contextul influenţei pe care ar avea-o faţă de inculpatul A.M., i-ar fi pretins inculpatului B.F. suma de aproximativ 100.000 de euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv, ca manager general al societăţii comerciale respective”, precizează procurorii.

Potrivit acestora, totodată, în perioadele respective, persoanele implicate ar fi exercitat acte de constrângere asupra directorului executiv al D.S.V.S.A. Vaslui pentru a-l determina pe acesta să anuleze măsurile luate privind neregulile constatate în cadrul fermelor respective şi să aprobe dosarele de despăgubire depuse de Fănel Bogoș.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii P.U.S. şi M.V.O. trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care:

- să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală;

- să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar;

- să nu părăsească teritoriul României;

