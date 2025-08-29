Nicuşor Dan va merge în vizită duminică în Republica Moldova cu ocazia Zilei Limbii Române

Şeful statului va fi primit de către Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române, anunţă Administraţia Prezidenţială.

La ora 08:40, Nicușor Dan va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, iar la ora 10:00 şeful statului va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Nicuşor Dan va susţine o alocuţiune în deschiderea evenimentului.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni, iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

