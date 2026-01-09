Protestatarii din Iran, amenințați de ayatollah. Cum i-a descris liderul suprem pe iranienii revoltați

Liderul suprem al Iranului a promis că autorităţile „nu vor ceda” în faţa protestelor tot mai intense, acuzând SUA că au instigat demonstraţiile - care au început din cauza condiţiilor economice şi s-au extins ulterior la cereri de reformă politică.

În primul său discurs de la începutul protestelor, în urmă cu 13 zile, liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a semnalat vineri că se apropie o represiune mai severă. El i-a descris pe protestatari drept „vandali” şi „sabotori” şi i-a acuzat că lucrează în numele unei agende străine.

Protestatarii „îşi distrug propriile străzi pentru a-l mulţumi pe preşedintele unei alte ţări, pentru că acesta a spus că le va veni în ajutor”, a declarat Khamenei, făcând referire la Donald Trump, care a ameninţat cu intervenţia în Iran, dacă autorităţile vor ucide protestatarii.

Într-un interviu acordat joi Fox News, Donald Trump a sugerat că liderul suprem se pregăteşte să fugă din Iran. „Caută să plece undeva. Situaţia devine foarte gravă”, a declarat Trump.

Într-un discurs separat, şeful sistemului judiciar iranian, Gholamhossein Mohseni Ejei, a spus că pentru demonstranţi consecinţele pentru demonstranţi vor fi „decisive, maxime şi fără nicio indulgenţă juridică”.

Protestatarii au umplut străzile Iranului peste noapte, în ciuda blocării internetului la nivel naţional şi a represiunii tot mai intense.

Videoclipurile au arătat mulţimi de mii de oameni mărşăluind pe străzile din Teheran, incendiind o clădire aparţinând posturilor de televiziune de stat iraniene şi arborând un steag cu emblema leului şi a soarelui – steagul Iranului înainte de revoluţia din 1979 care a adus la putere actualul regim.

Reza Pahlavi, fiul exilat al defunctului şah al Iranului, a chemat la proteste joi seara. Imaginile au arătat protestatari scandând în sprijinul lui Pahlavi, inclusiv în Mashhad, oraşul natal al lui Khamenei.

Mişcarea de protest, activă în toate provinciile Iranului, este cea mai importantă provocare pentru autorităţi din ultimii ani.

Protestele au început pe 28 decembrie, după o depreciere bruscă a monedei naţionale, dar au apărut rapid cereri pentru reforme politice şi pentru sfârşitul regimului.

Protestatarii care au ieşit joi seara au declarat că au fost întâmpinaţi cu violenţă – parte a ceea ce grupurile pentru drepturile omului numesc o represiune deja brutală. „Ţintesc ochii”, a declarat Maryam, o artistă în vârstă de 25 de ani care a participat la protestele din Teheran în primele ore ale zilei de vineri, într-un mesaj text trimis ziarului The Guardian. „Faraja (poliţia în uniformă), Basij (miliţia paramilitară) şi chiar echipe de ucigaşi în civil intră cu motocicletele în mulţime. Nu ştiu cât timp va funcţiona internetul, dar suntem mii pe străzi şi mă tem că ne vom trezi cu sute de victime”, a declarat tânăra.

Cel puţin 42 de persoane au fost ucise în violenţele generate de proteste, în timp ce peste 2.270 de alte persoane au fost reţinute, potrivit agenţiei de ştiri Human Rights Activists din SUA.

Vineri, mass-media de stat iraniană a recunoscut pentru prima dată protestele, prezentând tulburările ca fiind revolte violente instigate de „agenţi terorişti” ai SUA şi Israelului. Canalele de televiziune de stat au proiectat o atmosferă de normalitate, difuzând imagini cu demonstraţii pro-guvernamentale şi insistând că viaţa continuă ca de obicei pentru majoritatea iranienilor.

Mass-media de stat a afirmat că Iranul a prins agenţi ai Mossadului israelian care s-au infiltrat în mişcările de protest, iar postul de televiziune iranian Press TV a relatat că o celulă de spionaj israeliană plănuia o „operaţiune de ucidere sub falsă identitate, cu scopul de a da vina pe stat pentru moartea civililor”.

Autorităţile au întrerupt internetul în Iran joi seara, în jurul orei 20:00, ora locală (18:30, ora României), cam în acelaşi timp cu apelul lui Pahlavi la proteste. Era dificil să se înţeleagă exact ce se întâmpla în Iran şi amploarea reală a protestelor, datele şi liniile telefonice fiind întrerupte.

Manifestanţii păreau să răspundă la apelul lui Pahlavi, scandând sloganuri antiguvernamentale la ora 20:00 şi cerând întoarcerea prinţului moştenitor exilat. Elementele mişcării, în mare parte fără lider până acum, s-au raliat în jurul acestei figuri, deşi nu este clar dacă scandările erau în sprijinul prinţului moştenitor sau al regimului de dinainte de 1979.

„Sunt mândru de fiecare dintre voi care aţi cucerit străzile din Iran joi seara”, a spus Pahlavi într-o postare pe X. „Ştiu că, în ciuda întreruperii internetului şi a comunicaţiilor, nu veţi părăsi străzile. Asiguraţi-vă că victoria va fi a voastră!” - a îndemnat el.

Pahlavi a lansat un alt apel la demonstraţii vineri seara la ora 20:00, ceea ce ar fi un test suplimentar pentru popularitatea acestei personalităţi care trăieşte în exil şi pentru puterea de rezistenţă a protestelor în faţa represiunii autorităţilor.

Organizaţia lui Pahlavi a afirmat, de asemenea, că „zeci de mii” de ofiţeri de securitate şi-au semnalat intenţia de a dezerta prin intermediul unei platforme pe care a creat-o şi că organizaţia a fost „inundată” de cereri din partea ofiţerilor.

Represiunea pare să fi întărit doar hotărârea protestatarilor, mulţi dintre ei descriind scene de sfidare, cu pietre aruncate asupra ofiţerilor, forţându-i să se retragă.

Furia împotriva regimului şi a clerului care formează coloana vertebrală a teocraţiei părea să fi atins punctul culminant pe parcursul săptămânii. Miercuri, mulţimi de bărbaţi au pătruns într-un seminar şiit din oraşul Gonabad, bătând personalul cu bastoane şi distrugând clădirea, potrivit directorului seminarului, Ismail Tavakoli.

Un alt protestatar a spus că protestatarii neînarmaţi se confruntau cu poliţia anti-revoltă, aruncând cu pietre în răspuns la gloanţele trase de ofiţeri.

„Sunt vulgari şi spun că suntem în cârdăşie cu israelienii şi americanii”, a spus Farzad, un proprietar de magazin de telefoane mobile în vârstă de 37 de ani din oraşul Rasht, din nordul Iranului. „Ne numesc trădători. Ei sunt cei care au trădat însăşi esenţa de a fi iranian”, spune el revoltat.

