Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj transmis de la Chișinău de Ziua Limbii Române: „Moldovenii au dat un exemplu lumii întregi”

31-08-2025 | 10:58
nicusor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Chişinău, unde participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, că poate acesta ar trebui ”copiat” şi în România.

”Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a arătat Nicuşor Dan, la evenimentul dedicat celebrării Zilei Limbii Române.

”Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulţumesc, doamna preşedinte, pentru invitaţie. Ştiţi că începând din 2011 această zi este celebrată şi în România, Ziua Limbii Române, în mod oficial, şi poate n-ar fi rău să copiem şi Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică, de exemplu”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică, în discursul ţinut la evenimentul ”Marea Dictare Naţională” de la Chişinău.

El a arătat că moldovenii sunt un exemplu pentru lupta pe care au dat-o pentru a păstra această limbă.

”Revenind serioşi, vă mărturisesc că sunt foarte emoţionat pentru că, aşa cum spunea doamna preşedinte, eu tot timpul am considerat limba română un dat. M-am născut, am vorbit limba română, am făcut şcoala în limba română şi dumneavoastră, în opinia mea, aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate. Şi acum din nou sunteţi, în opinia mea, un exemplu pentru Europa şi pentru lumea întreagă, pentru modul în care încercaţi să apăraţi democraţia în faţa aceloraşi tipuri de presiuni care vin din aceeaşi parte şi dovediţi prin asta că sunteţi mai europeni decât europenii şi că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană”, a subliniat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, primit la Chișinău de Maia Sandu. Cei doi președinți participă la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române

El a reiterat sprijinul pentru Republica Moldova.

”Limba română este, dincolo de a fi o identitate, este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România şi Republica Moldova sunt ţări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă şi este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalţi, astfel încât aceste două ţări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toţi. Din partea României, din partea mea personal, toată prietenia şi toată deschiderea pentru a construi aceste legături”, a conchis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan face, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului român a fost primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat, şi participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

