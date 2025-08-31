Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Șeful statului a declarat că va face propunerea pentru numirea unor noi şefi de servicii secrete din România doar în momentul în care va avea susţinerea Parlamentului.

”În momentul în are va exista o înţelegere între mine şi reprezentanţii majorităţii din Parlament, o să avem o discuţie. Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan, referindu-se la numirea şefilor de servicii, potrivit News.ro.

Întrebat cum a făcut analiza privind numirea noilor şefi, Nicuşor Dan a răspuns că va face o propunere oficială când va avea susţinerea Parlamentului.

”Până la momentul la care va exista o înţelegere... Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele. El a mai spus că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcţii.

Într-o conferinţă de presă din 14 iulie, Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI), că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândeşte la un nume pentru şefia SRI.

”Discuţia asta am avut-o şi cu partidele, şi înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase, a fost în mijlocul unui scandal, după ce s-a aflat că şeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie.

În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidenţiale din cauza interferenţelor străine în procesul electoral. În replică, şeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), a declarat că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost ”o misiune externă”.

Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică şi Mircea Abrudean sunt nume vehiculate în spaţiul public pentru conducerea Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe.

