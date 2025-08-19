Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă

Liberalii vor ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul doi de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.

Au discutat câteva modificări care ar trebui dezbătute în coaliție, însă partenerii de la PSD nu vor să participe la ședințe.

Liberalii îi avertizează că din acest blocaj va câștiga AUR, care a anunțat deja că va depune o moțiune împotriva acestui pachet.

Reunită la sediul central, conducerea liberalilor a dezbătut conținutul pachetului 2 de măsuri, iar Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut o prezentare amplă.

La final, liberalii au votat ca pachetul doi să fie asumat de Guvern și le cer partenerilor de la PSD să nu mai întârzie adoptarea acestor măsuri.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte: „Vreau să atrag atenția că, cu pachetul unu, s-a mers foarte repede, nimeni nu a venit cu niciun fel de problemă să vină și să impună niște condiții mai grele populației, dar când este vorba despre pachetul doi, care conține și foarte multă responsabilizare a administrației și a statului, când este vorba despre a mai tăia din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj.”

Raluca Turcan, deputat PNL: „Mă îngrijorează că unele puncte de vedere divergente sunt de fapt pretexte pentru a bloca unele măsuri. Aceste măsuri sunt ale coaliției și cred că, atâta timp cât disputele sunt duse în spațiul public, cei care profită sunt cei de la AUR.”

Cei din PSD reproșează că nu au fost consultați pentru pachetul 2. Nu vor, de pildă, să fie majorat la 8.000 de lei capitalul social pentru firme.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de patru partide, plus un grup al minorităților, să-ncepem să înțelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliției trebuie să fie respectate.”

Chiar dacă moțiunea de cenzură depusă pentru primul set de măsuri fiscale a fost respinsă, parlamentarii AUR vor să repete demersul pentru al doilea pachet.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Cu certitudine vom depune o moțiune de cenzură sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la partidele de opoziție.”

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR: „Considerăm că aceste partide care formează actuala coaliție sunt incapabile, nu au profesioniștii necesari.”

Parlamentarii pot depune o moțiune de cenzură în termen de 3 zile de la asumarea răspunderii Guvernului, iar Executivul este demis dacă moțiunea trece.

În caz contrar, măsurile sunt automat adoptate.

