Noi întârzieri pe pachetul II de măsuri pentru a salva bugetul. PSD nu mai vrea în ședinte cu PNL, AUR promite o moțiune nouă

Stiri Politice
19-08-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Liberalii vor ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pentru pachetul doi de măsuri menite să reducă deficitul bugetar.  

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Au discutat câteva modificări care ar trebui dezbătute în coaliție, însă partenerii de la PSD nu vor să participe la ședințe.

Liberalii îi avertizează că din acest blocaj va câștiga AUR, care a anunțat deja că va depune o moțiune împotriva acestui pachet.

Reunită la sediul central, conducerea liberalilor a dezbătut conținutul pachetului 2 de măsuri, iar Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut o prezentare amplă.

La final, liberalii au votat ca pachetul doi să fie asumat de Guvern și le cer partenerilor de la PSD să nu mai întârzie adoptarea acestor măsuri.

Citește și
Ilie Bolojan
Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte: „Vreau să atrag atenția că, cu pachetul unu, s-a mers foarte repede, nimeni nu a venit cu niciun fel de problemă să vină și să impună niște condiții mai grele populației, dar când este vorba despre pachetul doi, care conține și foarte multă responsabilizare a administrației și a statului, când este vorba despre a mai tăia din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj.”

Raluca Turcan, deputat PNL: „Mă îngrijorează că unele puncte de vedere divergente sunt de fapt pretexte pentru a bloca unele măsuri. Aceste măsuri sunt ale coaliției și cred că, atâta timp cât disputele sunt duse în spațiul public, cei care profită sunt cei de la AUR.”

Cei din PSD reproșează că nu au fost consultați pentru pachetul 2. Nu vor, de pildă, să fie majorat la 8.000 de lei capitalul social pentru firme.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție de patru partide, plus un grup al minorităților, să-ncepem să înțelegem că mecanismele de luare a deciziilor în cadrul coaliției trebuie să fie respectate.”

Chiar dacă moțiunea de cenzură depusă pentru primul set de măsuri fiscale a fost respinsă, parlamentarii AUR vor să repete demersul pentru al doilea pachet.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Cu certitudine vom depune o moțiune de cenzură sperând că vom convinge încă 30 de parlamentari de la partidele de opoziție.”

Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR: „Considerăm că aceste partide care formează actuala coaliție sunt incapabile, nu au profesioniștii necesari.”

Parlamentarii pot depune o moțiune de cenzură în termen de 3 zile de la asumarea răspunderii Guvernului, iar Executivul este demis dacă moțiunea trece.

În caz contrar, măsurile sunt automat adoptate.

Ce i-a spus intrusul lui Cătălin Măruță când prezentatorul TV l-a prins în curtea lui

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, PSD, PNL,

Dată publicare: 19-08-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Avem deja sondaje”
Stiri Politice
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Avem deja sondaje”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marţi că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general.

Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului
Stiri Politice
Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare. PNL, vot în unanimitate pentru asumarea răspunderii Guvernului

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, că PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, prin asumarea Guvernului. Pachetul ar urma să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă
Stiri actuale
Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă

România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe.

Un lider PNL propune organizarea, în premieră în România, la fel ca în SUA, a unor alegeri primare pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
Un lider PNL propune organizarea, în premieră în România, la fel ca în SUA, a unor alegeri primare pentru Primăria Capitalei

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, propune organizarea - în premieră în România - a unor ”alegeri primare”, la fel ca în SUA, pentru identificarea corectă a unui candidat comun al partidelor proeuropene pentru Primăria Capitalei. 

Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide”
Stiri Politice
Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide”

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12