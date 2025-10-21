Șeful Senatului, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „O respectăm, dar nu ne oprim din eliminarea privilegiilor”

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că decizia CCR privind neconstituţionaliteatea legii care vizează pensiile magistraţilor trebuie respectată, ceea ce nu înseamnă oprirea reformei statului şi a eliminării privilegiilor.

”Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistraţi, ci o chestiune de echitate”, subliniază el.

”Respectăm decizia CCR, dar nu ne oprim din reforma statului şi din eliminarea privilegiilor. Cred că acesta este mesajul care trebuie comunicat răspicat în aceste zile. Reforma pensiilor de serviciu nu e un atac la magistraţi, ci o chestiune de echitate şi respect faţă de toţi românii”, a scris Abrudean pe Facebook după ce Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a acestora.

Liberalul Mircea Abrudean argumentează că nu putem să avem dublu standard în funcţie de ce ne convine şi ce nu, lucru care trebuie reţinut.

”Iar cei care aplaudă blocarea reformei apără de fapt vechiul sistem. Noi apărăm România care munceşte şi contribuie cinstit”, conchide el.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei ICCJ privind pensiile de serviciu prin „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.



